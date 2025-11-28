El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Roberto cuesta (izquierda) y Óscar Gómez (derecha), durante el Campeonato del Mundo de Abu Dhabi. Fekmania

El vallisoletano Óscar Gómez, campeón mundial de parakickboxing con una pierna protésica

El atleta es pionero de este deporte, en el que recaló tras sufrir la amputación de una de sus piernas en un accidente laboral

Ángela Zangróniz

Ángela Zangróniz

Valladolid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:53

Comenta

En el amplio palmarés de Óscar Gómez faltaba una medalla: el oro mundial. Esta presea ya cuelga del cuello del vecino de Quintanilla de Arriba ... tras proclamarse campeón mundial de Parakickboxing P3 en Abu Dhabi el pasado 27 de noviembre. El vallisoletano es pionero en España en la práctica de este deporte, en el que terminó recalando animado por su hermano después de perder la pierna en un accidente laboral en 2007.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de madrugada un hombre en plena calle en Delicias
  2. 2

    Dos familias enfrentadas en el rellano de su casa terminan en los juzgados de Valladolid
  3. 3

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  4. 4 Jero, el del medio de Los Chichos, ya tiene su calle en Valladolid
  5. 5 Luces de Navidad en Valladolid: horarios, espectáculos y calles iluminadas
  6. 6 Muere un hombre de 89 años tras ser atropellado en la CL-615 en Saldaña
  7. 7

    Una gran ola de luz recorre Valladolid con el encendido navideño en 81 calles y 24 plazas
  8. 8 La Junta convocará casi 2.000 plazas para personal de Sacyl en 2026
  9. 9

    El restaurante La Maruquesa reabre sus puertas junto al Canal de Castilla un año después del incendio
  10. 10 Carlos Martínez: «Hoy, tenemos que pedir disculpas a la ciudadanía y sentir vergüenza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El vallisoletano Óscar Gómez, campeón mundial de parakickboxing con una pierna protésica

El vallisoletano Óscar Gómez, campeón mundial de parakickboxing con una pierna protésica