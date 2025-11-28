El vallisoletano Óscar Gómez, campeón mundial de parakickboxing con una pierna protésica
El atleta es pionero de este deporte, en el que recaló tras sufrir la amputación de una de sus piernas en un accidente laboral
Valladolid
Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:53
En el amplio palmarés de Óscar Gómez faltaba una medalla: el oro mundial. Esta presea ya cuelga del cuello del vecino de Quintanilla de Arriba ... tras proclamarse campeón mundial de Parakickboxing P3 en Abu Dhabi el pasado 27 de noviembre. El vallisoletano es pionero en España en la práctica de este deporte, en el que terminó recalando animado por su hermano después de perder la pierna en un accidente laboral en 2007.
No ha viajado solo, ya que le acompañaban su técnico, Roberto Cuesta, uno de los entrenadores del club New Fight de Valladolid. Más de cincuenta deportistas del combinado nacional compitieron en las diferentes categorías de Parakickboxing, que están divididas según el tipo y el grado de discapacidad. Gómez compite en la modalidad P3, reservada para atletas con discapacidad física o motriz por deficiencia de extremidades o amputaciones.
Su trayectoria está marcada por el esfuerzo y la constancia. A pesar de haber hecho deporte toda la vida, el vallisoletano no había practicado kickboxing hasta que su hermano se lo propuso. A esto, le sumó la dificultad de hacerlo con una pierna protésica.
Es pionero en España y fue uno de los encargados de presentar esta modalidad de deporte adaptado al mundo. Lo hizo el año pasado representando a España en el Campeonato de Europa de Atenas de 2024. Quedó cuarto en una competición en la que, hasta el momento, no existía una división establecida para los atletas con discapacidad. Esta disciplina no fue incluida por la Federación Española de Kickboxing y Muaythai en competiciones nacionales hasta el año 2021. Tres años más tarde, en 2024, se haría en las competiciones europeas.
Con cuatro campeonatos de Castilla y León, tres subcampeonatos nacionales y un cuarto puesto en el Campeonato de Europa de Atenas, el vallisoletano ha conseguido la máxima tras proclamarse campeón del mundo en el Mundial de Kickboxing y Parakickboxing, celebrado del 21 al 30 de noviembre en Abu Dhabi.
