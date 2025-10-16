El club New Fight se cuelga doce medallas en la 'Kickboxing Stars League'

Arganda del Rey acogió el pasado fin de semana la segunda parada de la 'Kickboxing Stars League', organizada por la Federación Española de Kickboxing y ... Muaythai (FEKM). Cita que congregó a clubes de prácticamente toda España, ofreciendo una intensa jornada de competición en la que tomó parte el club vallisoletano New Fight con nueve deportistas acompañados por su técnico Roberto Corona.

Todos ellos demostraron un excelente nivel competitivo, logrando un total de 4 medallas de oro, 3 de plata y 5 de bronce, colocando al club en la 13ª posición del medallero entre 63 equipos participantes.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 4 medallas de oro (David Corona, PF YC -28 kg), David Corona, LC YC -28 kg, Javier Ruiz, LC SM Principiantes -63kg, y Pablo Alcoceba, LC SM Principiantes -74kg), 3 de plata (Adrián Lorenzo, LC SM -79 kg), Adrián Cifuentes, K-1L SM Principiantes -74kg, e Iker López, KL Júnior -69 kg), y 5 bronces (Álvaro Morales, LC SM Principiantes -79kg, Pablo Alcoceba, KL SM Principiantes -74kg, Ismael Moreno, PF SM -69kg, Diego Rodríguez, KL Junior Principiantes -69kg, y Diego Rodríguez, LC Junior Principiantes -69kg).

El Club New Fight sigue fortaleciendo su presencia y prestigio en el kickboxing nacional gracias a la dedicación de sus deportistas y al trabajo de su cuerpo técnico liderado por Roberto Corona.