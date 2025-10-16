El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Integrantes del club New Fight que acudieron a Arganda del Rey.
Kickboxing

El club New Fight se cuelga doce medallas en la 'Kickboxing Stars League'

Decimotercera posición de un total de 63 participantes en la competición celebrada en Arganda del Rey

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:03

Comenta

Arganda del Rey acogió el pasado fin de semana la segunda parada de la 'Kickboxing Stars League', organizada por la Federación Española de Kickboxing y ... Muaythai (FEKM). Cita que congregó a clubes de prácticamente toda España, ofreciendo una intensa jornada de competición en la que tomó parte el club vallisoletano New Fight con nueve deportistas acompañados por su técnico Roberto Corona.

