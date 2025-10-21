Un vallisoletano, pionero en practicar kickboxing con una prótesis de pierna

El Norte Valladolid Martes, 21 de octubre 2025, 11:00 Comenta Compartir

El vallisoletano José Óscar Gómez Martín, referente en la modalidad del parakickboxing y pionero en España en practicar este deporte con prótesis de pierna, participará como miembro de la selección española en el próximo Campeonato del Mundo de Kickboxing y Parakickboxing que tendrá lugar del 21 al 30 de noviembre en Abu Dhabi.

Tras una trayectoria marcada por su esfuerzo y determinación, José Óscar ha mostrado un crecimiento deportivo constante con sucesivas participaciones en campeonatos de España, regionales y el Open Internacional de Jesolo (Venecia) en 2025. Además, fue parte de la histórica presentación del parakickboxing a nivel mundial durante el Campeonato de Europa en Atenas (2024) junto a otros deportistas españoles.

En esta cita mundialista competirá junto a su técnico, Roberto Corona (entrenador del club New Fight de Valladolid), y formará parte del combinado nacional que representará a España en una disciplina que sigue abriendo camino en el deporte inclusivo.

Los días 22 al 27 de noviembre, José Óscar Gómez Martín y Roberto Corona estarán en Abu Dhabi representando a España y demostrando que la pasión, la constancia y la inclusión son los pilares sobre los que se construye el futuro del parakickboxing.

Temas

Abu Dabi