Óscar Gómez calienta antes de entrar en competición.
Parakickboxing

Un vallisoletano, pionero en practicar kickboxing con una prótesis de pierna

José Óscar Gómez Martín competirá en noviembre en el Mundial de Parakickboxing en Abu Dhabi

Valladolid

Martes, 21 de octubre 2025, 11:00

El vallisoletano José Óscar Gómez Martín, referente en la modalidad del parakickboxing y pionero en España en practicar este deporte con prótesis de pierna, participará como miembro de la selección española en el próximo Campeonato del Mundo de Kickboxing y Parakickboxing que tendrá lugar del 21 al 30 de noviembre en Abu Dhabi.

Tras una trayectoria marcada por su esfuerzo y determinación, José Óscar ha mostrado un crecimiento deportivo constante con sucesivas participaciones en campeonatos de España, regionales y el Open Internacional de Jesolo (Venecia) en 2025. Además, fue parte de la histórica presentación del parakickboxing a nivel mundial durante el Campeonato de Europa en Atenas (2024) junto a otros deportistas españoles.

En esta cita mundialista competirá junto a su técnico, Roberto Corona (entrenador del club New Fight de Valladolid), y formará parte del combinado nacional que representará a España en una disciplina que sigue abriendo camino en el deporte inclusivo.

Los días 22 al 27 de noviembre, José Óscar Gómez Martín y Roberto Corona estarán en Abu Dhabi representando a España y demostrando que la pasión, la constancia y la inclusión son los pilares sobre los que se construye el futuro del parakickboxing.

