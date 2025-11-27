La árbitra vallisoletana que activó el protocolo antiviolencia por insultos pide «unos días para estar tranquila»

La colegiada Paula Sardón, que el pasado fin de semana se vio obligada a activar el protocolo antiviolencia por los insultos que recibió durante el ... partido de fútbol de la Segunda División Provincial Juvenil de Valladolid entre el Atlético Pincia y el Unión Delicias, ha pedido a la Federación regional descansar y no arbitrar este fin de semana, según confirmaron fuentes federativas.

No se trata de una renuncia, sino de dejar pasar unos días «para estar tranquila», aseguraron estas mismas fuentes, tras una jornada en la que el protagonismo recayó en otras circunstancias que nada tiene que ver con los valores del deporte, muy lejos de lo que tiene que ser el desarrollo de un partido de fútbol.

Paula Sardón decidió aplicar el protocolo antiviolencia en el minuto 69 de partido, cuando comunicó al delegado de campo que todos los aficionados debían abandonar las instalaciones al recibir insultos del público. Según reflejó en el acta, la colegiada paró el encuentro cuando aficionados del Unión Delicias le gritaron «payasa, hija de puta, sinvergüenza».

Los avisos para que esos insultos cesaran no tuvieron el efecto deseado. Y fue en ese minuto cuando decidió parar el encuentro y dirigirse al delegado para que expulsase del recinto deportivo a todos los aficionados. Ejecutando el protocolo, el partido continuó y finalizó con normalidad, aunque sin público a partir de ese minuto. La colegiada Paula Sardón también pidió al delegado de campo que solicitase la presencia de la Policía nacional, que se personó para que el partido continuase hasta el final sin más incidentes.

Valoración

«Esto no es fútbol. No puede ser esto. No sé que tiene que pasar para que el fútbol base se convierta en fútbol. Cada vez que pasa algo de este tipo tenemos que salir de paso con valoraciones de este tipo, pero nunca terminan de solucionarse del todo. No sé si es un problema de educación, de la gente, de los padres... porque los jugadores en estas edades no suelen plantear excesivos problemas. Sinceramente, no sé qué más tiene que pasar», valoró al respecto Francisco Javier Tejedor, presidente del Comité de Árbitros de Castilla y León.

Tejedor conoce el caso y también conoce a Paula Sardón. Para el dirigente, la colegiada actuó correctamente activando el protocolo, que precisamente se implantó para este tipo de situaciones de violencia verbal. Es una herramienta de los colegiados. Paula actuó correctamente, ojalá no se tuviera que aplicar nunca», manifestó

Tejedor no oculta su tristeza y preocupación. «Es muy triste tener que sacar del campo a gente que no se sabe comportar. Esto no es lo que un padre puede querer para su hijo. Y los padres tenemos que dar ejemplo. Merece una reflexión profunda por parte de todos para ver qué queremos hacer con el fútbol. Cada vez va a peor y algún día ocurrirá algo grave de verdad».

¿Y cuál es la solución? «No tenemos una varita mágica, pero lo que no puede ser es que estemos así, con episodios de este tipo constantemente, pero si este tipo de gente no puede estar en un campo de fútbol, pues que no estén», añadió.