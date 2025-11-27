El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La árbitra vallisoletana que activó el protocolo antiviolencia por insultos pide «unos días para estar tranquila»

Paula Sardón ha solicitado a la Federación que no le asigne partido este fin de semana

Fernando Arconada

Fernando Arconada

Valladolid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:52

La colegiada Paula Sardón, que el pasado fin de semana se vio obligada a activar el protocolo antiviolencia por los insultos que recibió durante el ... partido de fútbol de la Segunda División Provincial Juvenil de Valladolid entre el Atlético Pincia y el Unión Delicias, ha pedido a la Federación regional descansar y no arbitrar este fin de semana, según confirmaron fuentes federativas.

