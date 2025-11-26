Una árbitra usa el protocolo antiviolencia en un partido juvenil en Valladolid: «Payasa, hija de puta, sinvergüenza»

El partido de la Segunda División Provincial Juvenil de Valladolid, entre el Atlético Pincia y el Unión Delicias, finalizó sin público en el recinto deportivo ... de El Palero el pasado domingo.

La colegiada Paula Sardón aplicó el protocolo antiviolencia en el minuto 69 del encuentro, y pidió al delegado de campo que echase a toda la gente de la instalación al recibir insultos del público. Según el acta del encuentro, se paró el choque cuando aficionados del Unión Delicias le gritaron a la colegiada «Payasa, hija de puta, sinvergüenza».

La árbitra advirtió al delegado del equipo de Canterac, pero los insultos no cesaron, y decidió parar el partido, con la posterior petición de expulsión del recinto deportivo de los aficionados para retomar el encuentro ya sin público.

La polémica no terminó ahí, ya que desde el Unión Delicias se esgrime que su incredulidad no llegó por la paralización del partido, ni la expulsión de los aficionados..., sino porque pensaban que este se había detenido «por los insultos racistas que recibieron nuestros jugadores de dos aficionados del Arces», explica Alejandro Parra, directivo del equipo visitante. Sin embargo, la colegiada no los escuchó, tal y como refleja en el acta.

El partido se reanudó con normalidad, con la salvedad, de que ante la falta de técnicos en el banquillo del Unión Delicias, la colegiada –con el OK del Arces– permitó al delegado visitante dirigir a sus jugadores, pese a que le había expulsado previamente; y dado que sus dos técnicos estaban sancionados de la jornada anterior.

A la decisión de expulsar al público, se sumó la petición de la colegiada de que el delegado de campo del Arces reclamase la presencia de la Policía Nacional, que se personó para que el partido finalizase sin más incidentes, con la única crítica por parte del club local de que los visitantes dañaron la pizarra de alineaciones y tácticas, y, ante su inutilidad, optaron por dar las indicaciones en los azulejos del vestuario. «Digamos, por decirlo suavemente, que no han sido muy cívicos», reflejan con enfado desde el club de El Palero.

Por su parte, desde la entidad de Canterac se habla de «estigmatización» hacia sus jugadores. «Estamos hartos de escuchar en los campos lo de 'puto moro', y ahora sí vamos a ser nosotros los que vamos a parar el partido si se repite», valora Alejandro Parra, que deja esta advertencia antes de que su equipo visite Íscar la próxima jornada. «Así se lo he dicho a mis chicos esta semana», concluye.

Se da la circunstancia de que el choque que ganaba 1-3 el Unión Delicias antes del parón, finalizó con un 4-3 para los locales, aunque ninguno de los dos clubes valora el resultado del encuentro, ni siquera el desenlace del mismo.

El equipo de Canterac sí que ha formalizado una reclamación a la Federación de Castilla y León de Fútbol, al entender que el acta no está bien redactada.