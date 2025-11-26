El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Campos de fútbol de El Palero.

Una árbitra usa el protocolo antiviolencia en un partido juvenil en Valladolid: «Payasa, hija de puta, sinvergüenza»

La colegiada del choque entre el Atlético Pincia y el Unión Delicias detuvo el encuentro y obligó al club local a echar a todo el mundo del recinto

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:42

El partido de la Segunda División Provincial Juvenil de Valladolid, entre el Atlético Pincia y el Unión Delicias, finalizó sin público en el recinto deportivo ... de El Palero el pasado domingo.

