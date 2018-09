Un Ultra Montaña Palentina de récord Salida del Ultra Montaña Palentina. / Diego de la Iglesia El castellonense Carlos Bernad se impone en la modalidad de ultra distancia y establece una nueva plusmarca en 9:45:30 EL NORTE Camporredondo Sábado, 15 septiembre 2018, 22:40

La tercera edición del Ultra Montaña Palentina vivió una jornada de récord en la Cordillera Cantábrica y a los pies de los gigantes de la comarca, el Pico Espigüete y el Pico Curavacas. La prueba, con centro neurálgico en Camporredondo de Alba, albergó a más de trescientos deportistas ávidos de aventura.

Entre los participantes de la prueba organizada por el Club Atletismo Puentecillas con el patrocinio de la Diputación de Palencia, destacó el castellonense Carlos Bernad, quien se convirtió en el nuevo plusmarquista de la cita de ultra distancia. Bernad, de estirpe de grandes deportistas en su originaria Borriol –una de las localidades ilustres de las carreras por montaña y el 'trail running', logró batir el récord de la prueba de 80 kilómetros y 5.000 metros de desnivel positivo, con un tiempo de 9:45:30. «No iba pensando en el récord, solo en no pasarme de pulsaciones. Si estaba en mis parámetros, sabía que llegaría bien a la meta», explicó el levantino, quien admite que no acusó el calor que marcó la jornada veraniega. «Para mí, viniendo de Castellón, esto no es calor, y me he adaptado bien», afirmó.

Bernad lideró la prueba de principio a fin, desde la salida a las 5:00 horas en la madrugada de hoy, hasta la meta ubicada también en Camporredondo, en un trazado que albergó algo de niebla durante las dos primeras horas de carrera aún con la noche como protagonista. El castellonense logró batir el récord instaurado por el cántabro Marcos Santiago en la pasada edición, cuando empleó 9:54:11.

El segundo puesto del Ultra fue para el cántabro Fernando Montes, eso sí a más de dos horas del ganador (11:49:14). Montes entró de la mano con el tercer clasificado, el riojano Javier Frías. Fueron los corredores más rápidos de una modalidad con medio centenar de participantes, y en la que el calor y la propia dureza del recorrido obligaron a muchos de ellos a retirarse.

En categoría femenina, la victoria del Ultra fue para la madrileña Davinia Corrales.

Si el Ultra Montaña Palentina vivió una jornada de récord, el Maratón Montaña Palentina (MMP) se consolidó como el embajador de la prueba de Camporredondo. La carrera de 42 kilómetros y 3.200 metros de desnivel positivo volvió a exigir al máximo a los 150 participantes que se dieron cita en la salida de la prueba en Vidrieros.

Su dureza, sobre todo en la segunda parte, desde Cardaño de Arriba en el kilómetro 26, propició numerosos abandonos y que muchos corredores no pudieran entrar en tiempo en la meta de Camporredondo. «Es una carrera preciosa, de las más bonitas, pero también exigente. Te confías en la primera parte, porque es más sencilla, pero es muy dura», describió la ganadora, la segoviana Aránzazu García.

La corredora del Grupo de Montaña La Acebeda empleó siete horas y treinta y cinco minutos para el trazado 'montañero y a la sombra del Espigüete y el Curavacas', y pasando por zonas de gran belleza como el Pozo Las Lomas. El segundo puesto fue para la burgalesa Leticia Pérez, quien llegó «con mucha fuerza y de menos a más», con un tiempo de 7:39:02. El podio lo completó la vallisoletana Rosa María Bayón (7:49:34).

En el cuadro masculino, el corredor internacional zamorano Santiago Mezquita repitió victoria. El corredor de Aliste empleó un poco más de tiempo que en 2017 (4:56:54), dados algunos cambios en los últimos kilómetros que dotaron de más espectacularidad a la prueba. Mezquita, quien aterrizó en Camporredondo tras hacer podio en la modalidad OCC del Ultra Trail de Mont Blanc –considerada la mejor carrera por montaña del mundo-, se lució de nuevo en la Montaña Palentina. Aventajó en casi 45 minutos a Marcos Santiago, quien cambió la modalidad ultra por el maratón; y en casi una hora al vasco Oier Salaberria (5:48:31).

En lo relativo al Trail Fuentes Carrionas, modalidad de 18 kilómetros con más de 2.000 metros de desnivel acumulado, el triunfo fue para el palentino Miguel Ángel Calvo (La Ojeda Running), quien empleó menos de dos horas para el recorrido (1:45:12). En un podio con mucho futuro, a Miguel Ángel le acompañaron los también palentinos Pablo Castro (1:54:32) y Carlos Quijano (1:54:38), en un apretado final.

En el cuadro femenino, la vasca Maider Uribe se llevó la victoria con autoridad, liderando la carrera que partió de Cardaño de Arriba, y con un tiempo en la meta de 2:17:32. El segundo puesto fue para Natalia Sainz (2:26:14); mientras que el podio lo completó Yolanda Velado (2:32:42). El Trail Fuentes Carrionas cerró la segunda edición del Trail Series Montaña Palentina y sirvió para coronar a los nuevos campeones, los locales Leyre Fraile, que fue quinta en la meta; y al ganador en Camporredondo, Miguel Ángel Calvo.