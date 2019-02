Pádel para disfrutar a cualquier hora Los italianos Marco Marucci y Fausto Guido, en uno de sus partidos. / El Norte La participación de más de tres centenares de jugadores hizo que algunos partidos del circuito provincial finalizasen más tarde de la una de la madrugada EL NORTE Segovia Lunes, 25 febrero 2019, 19:33

«Habéis conseguido que en el próximo torneo no se dispute la final de Plata masculina», bromeaba Iván García, gerente de Padelzone, con las duplas ganadoras de esta categoría de la segunda jornada del Circuito Provincial de Pádel Indoor 2019 organizado por el Área de Asuntos Sociales y Deportes de la Diputación. Ángel Fresneda y José Antonio González a un lado de la cancha y Miguel Ángel García y Sergio Herrero por el otro habían llevado la competición hasta la última gota de sudor, y tras más de dos horas de partido, los primeros recibían la felicitación de los segundos por una final tan emocionante como desesperante.

Cuando los partidos definitivos del resto de categorías ya habían terminado hacía más de una hora, la competición de Plata aún no conocía a sus ganadores, que se iban a decidir en un encuentro marcado por la alternancia en el resultado que finalmente se saldaba con un 4-6, 7-6, 4-6. El duelo se cerraba con la ovación de cerca de un centenar de personas que habían terminado por rodear una de las peceras centrales de las instalaciones de Valverde del Majano y que aguardaban con impaciencia el momento de la entrega de premios. No en vano, y como anécdota de la mañana, la final se extendió de tal modo, que el diputado de Asuntos Sociales y Deportes, Miguel Ángel de Vicente, que había pasado toda la mañana viendo las finales del torneo, no pudo hacer entrega a los campeones de sus respectivos trofeos, ya que por motivos de agenda se vio obligado a dejar las instalaciones antes de que Ángel Fresneda y José Antonio González se hiciesen con la victoria.

Una entrega en la que, como era de esperar, en la categoría de Oro no faltaron como campeones una vez más Alejandro 'Pollo' Novillo y su compañero Rodrigo López, quienes, aunque tuvieron más complicado el camino que en otras ocasiones, terminaron imponiéndose con alguna dificultad a Rodrigo Herrero y Marco Jiménez en un partido más técnico que físico, en el que ambos equipos optaron en muchas ocasiones por esperar el fallo del rival en lugar de 'matar' las jugadas desde el principio.

Por último, el cuadro masculino se completó con la victoria en Bronce de Víctor Chamorro y Luis Miguel Gómez, quienes derrotaron en dos sets a Ricardo Palomo e Iván García Jiménez.

En cuanto a lo que se refiere a la competición femenina, esta también contó en la final de Oro con dos de las duplas esperadas: las formadas por Mayra Álvaro y Vanesa Velasco y por Belén Matey y Mª Ángeles Díaz. Ante la ausencia de Jimena Velasco, quien acudió ayer a presenciar las finales, ambas parejas contaban con grandes opciones de levantar el trofeo de campeonas. Sin embargo, un mal partido de la dupla Álvaro-Velasco puso las cosas demasiado fáciles desde el principio para Belén Matey y Mª Ángeles Díaz, que se encontraron con menos dificultades que en otros partidos con las mismas protagonistas y sumaron su primera victoria en esta séptima edición del Circuito.

Mientras, en la categoría de Plata, María Gómez y Mari Paz Monjas, otra de las veteranas en este campeonato provincial, se deshacían también en dos sets ―el primero de ellos muy disputado― de Beatriz de Lis y Vanesa López. El podio se completaba con la pareja formada por Ana Isabel Laguna y Jacqueline Martín imponiéndose con autoridad a Raquel Arranz y Elena Benavent en la categoría de Bronce.

Como es habitual, la competición celebró un cuadro de consolación de forma paralela al cuadro de campeones que, debido a la alta participación de esta jornada, en la que se volvieron a batir récords de inscripciones, estuvo también muy disputado y emocionante. Las instalaciones de Padelzone se llenaron de jugadores y de amigos y familiares de éstos, que volvieron a convertir la cita en un auténtico encuentro social, incluso en los días en los que los partidos se extendieron más tarde de la una y media de la madrugada. Además, el Circuito Provincial de Pádel Indoor volvió a contar con acentos extranjeros, y al de los argentinos Novillo y López se sumaron, un año más, el de los italianos Marco Marucci y Fausto Guido, quienes no es la primera vez que despegan desde Roma para venir exclusivamente a disputar esta competición en la provincia de Segovia.

Cuadro de consolación:

Oro Masculino

1º Pablo García Núñez y Marco Dorrego

2º Nacho Rodríguez Cotelo y Juan Blánquez

Plata Masculino

1º Javier Sánchez y Rafael Escobar

2º Rubén Pindado y Luis Moreno

Bronce Masculino

1º Ramón Sánchez y Christian Benito

2º Daniel Tierno y Sergio Tierno

Oro Femenino

1º Cristina Ruano y Azucena Medina

2º Tamara Ruano y Esperanza Calle

Plata Femenino

1º Mónica Jiménez y Virginia Herranz

2º Ana Gómez y Sandra Remedios González

Bronce Femenino

1º Marian García y Ana Passerini

2º María Asunción Marcos y Laura Alonso