Óscar Husillos ya piensa en Catar Husillos, junto a las autoridades políticas. / Antonio Quintero El doble subcampeón de Europa comparte sus éxitos antes de retomar los entrenamientos ÁLVARO MUÑOZ Palencia Martes, 12 marzo 2019, 22:49

Equipado con ropa deportiva y las gafas. Esas que no se quita cuando las competiciones al aire libre empiezan a relucir con la primavera. Esas no tardarán en llegar, pero antes de centrarse en la segunda parte de la temporada, Óscar Husillos quiso compartir con Palencia, ciudad y provincia, sus recientes éxitos en el Campeonato de Europa de Glasgow. En la ciudad escocesa, el velocista astudillano se arrancó el primer fin de semana de marzo la espina del Mundial de Birmingham, donde hace un año una fatídica ligera pisada le privó de la gloria.

Un año después, parte de lo que le habían arrebatado se lo devolvió él a sí mismo con un doble subcampeonato de Europa, que le sirve para recargar las pilas y afrontar con optimismo lo que queda de año. Por ese motivo, el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco;y la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, le brindaron ayer un emotivo homenaje en representación de todos los palentinos. El propio Husillos se rindió al evento y agradeció, dejando en manos de Polanco y Armisén, sus dos platas, sinónimo de todo el esfuerzo que ha llevado Husillos y su entorno durante los últimos años. Por eso, ante los medios de comunicación, el astudillano no quiso olvidarse de su entrenador de toda la vida, Luis Ángel Caballero, quien también estuvo en el acto. «Estas medallas son la recompensa al trabajo que cada día, tanto mi entrenador como yo, efectuamos para dos momentos del año, el campeonato de pista cubierta y el de al aire libre», destacó el velocista astudillano.

En uno ya ha triunfado y en el otro centrará todos sus esfuerzos a partir de esta semana. «Tampoco he parado mucho. Las tardes las tengo libres y en dos días empezaré los entrenamientos para iniciar la temporada al aire libre», afirmó Husillos, quien reconoció que el haber triunfado en Glasgow no le relaja de cara a lo que queda de año. «En mente ahora tengo descansar. Próximamente se iniciará una temporada nueva, más larga y diferente. Veremos cómo la planificamos porque es una campaña más atípica. A ver cómo llevamos esos meses de verano, que suelen ser más pesados», describió Óscar Husillos. Normalmente el mes de agosto acogía la cita mundialista, pero, en esta ocasión, la emoción y las carreras se trasladarán a Catar, donde en el mes de octubre se congregarán los grandes atletas. Ahí espera estar el palentino, que tendrá que modificar su planificación para alcanzar el pico óptimo de forma para las pruebas de Doha. «Afronto la temporada igual. Ahora será un Campeonato del Mundo, donde va a ser más complicado hacer un buen papel. Pero voy con las mismas ganas que hace dos años, cuando me planté en Londres y conseguí ser el décimo cuarto», añadió.

Regalos institucionales

Y es que en tan solo dos años, Husillos ha pasado de promesa a estrella y eso en Palencia lo saben. Por eso, las instituciones tuvieron ayer varios obsequios que sacaron una sonrisa del rostro de Óscar Husillos, quien estuvo acompañado también de sus padres Julio Husillos y Carmen Domingo. De esta forma, el alcalde le regaló un reloj, mientras que la presidenta de la Diputación hizo lo propio con una guía de la provincia y un albornoz.

Asimismo, en el salón de plenos del ayuntamiento también estaban los portavoces del resto de grupos políticos, Miriam Andrés (PSOE), Juan Gascón (Ganemos) y Juan Pablo Izquierdo (Ciudadanos). Por parte de la Diputación también acudió el diputado de Deportes, Gonzalo Pérez.