Óscar Gómez, el campeón del mundo del que presume Valladolid: «Es algo que no podía imaginar cuando empecé»

«Estoy súper contento y súper orgulloso porque es algo que no me podía imaginar cuando empecé», afirma el vallisoletano Óscar Gómez de 50 años, tras proclamarse campeón del mundo de parakickboxing P3 ... el pasado jueves 27 de noviembre en Abu Dhabi. El vecino de Quintanilla de Arriba ha logrado la máxima en el Mundial de Kickboxing y Parakickboxing, el primero en el que se incluía esta disciplina adaptada para personas con discapacidad.

Este deporte era ajeno para él, nunca lo había practicado. La insistencia de su hermano tras sufrir un grave accidente laboral en el que terminó perdiendo al pierna en 2007 hizo que se atreviese a darle una oportunidad. «Él lo practicaba y en 2018 fui a probar», menciona el campeón del mundo, que anima a cualquier otra persona a darle una oportunidad a este deporte porque su filosofía es «lo pruebo, y si luego no puedo pues no pasa nada».

El parakickboxing combina diferentes movimientos de otras artes marciales con puñetazos de boxeo, y las competiciones están divididas según el tipo y el grado de discapacidad. Gómez explica que en estas se hacen «combates contra el entrenador» en los que muestran todas las materias de este deporte -patadas, puñetazos, rodillazos...-, pero asegura que él «entrena normal», igual que lo hacen el resto de sus compañeros aunque reconoce que sus inicios fueron un poco complicados. «Al principio me tenía que agarrar a la pared para hacer algún movimiento, pero ahora entreno normal», menciona sobre el lento proceso de adaptación. «Poco a poco», asegura.

Ampliar El entrenador, Roberto Coronas Rochas (izquierda), junto con el campeón mundial de parakickboxing P3, Óscar Gómez. El Norte

Este deporte que comenzó siendo una adaptación para las personas con discapacidad,terminó siendo reconocido por la Federación Española de Kickboxing y Muaythai en 2021. Hasta ese momento, no existía una división específica para ellos. No fue hasta el año 2024, que esta modalidad fue incorporada en las competiciones europeas. En Atenas de 2024, Óscar Gómez tuvo el privilegio de ser uno de los elegidos en dar a conocer esta adaptación al mundo. También compitió en parakickboxing P3, modalidad que está reservada para los atletas que tienen una discapacidad física o motriz por deficiencia de extremidades o por haber sufrido amputaciones-. Ganó la máxima distinción que existía por el momento en su deporte.

Un año después, en noviembre de 2025, se colgó la presea de oro en el cuello que le distinguía como campeón mundial de parakickboxing P3. Lo hizo en Abu Dhabi, lugar al que viajó junto a su entrenador Roberto Coronas Rochas, técnico del club New Fight de Valladolid, y con el que se desplaza a todas las competiciones en las que participa. Asegura que «no pensaba que iba a poder conseguir el cinturón negro», pero tampoco se imaginaba conseguir el oro y ser uno de los referentes a nivel mundial. «Dos personas me dijeron que habían empezado a practicar este deporte por mí», asegura el vallisoletano que es «pionero en España y a nivel mundial diría que también».

Tras conseguir la máxima gesta, Óscar Gómez tiene como objetivo seguir con su senda de triunfos y «ganar el campeonato de Castilla y León del año que viene y el europeo». Con un campeonato nacional y cuatro subcampeonatos, cuatro campeonatos de Castilla y León, un título europeo y otro mundial, este vallisoletano sueña con ampliar su palmarés y espera que «igual algún día...» este deporte sea reconocido como olímpico.