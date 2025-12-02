El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El vallisoletano Óscar Gómez con la medalla de oro ganada en el mundial de Abu Dhabi. El Norte

Óscar Gómez, el campeón del mundo del que presume Valladolid: «Es algo que no podía imaginar cuando empecé»

El vallisoletano se ha hecho con la máxima gesta tras proclamarse campeón del mundo de parakickboxing P3

Ángela Zangróniz

Ángela Zangróniz

Valladolid

Martes, 2 de diciembre 2025, 08:22

Comenta

«Estoy súper contento y súper orgulloso porque es algo que no me podía imaginar cuando empecé», afirma el vallisoletano Óscar Gómez de 50 años, tras proclamarse campeón del mundo de parakickboxing P3 ... el pasado jueves 27 de noviembre en Abu Dhabi. El vecino de Quintanilla de Arriba ha logrado la máxima en el Mundial de Kickboxing y Parakickboxing, el primero en el que se incluía esta disciplina adaptada para personas con discapacidad.

