El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Canastas preparadas en el pabellón Pilar Fernández Valderrama. Alberto Mingueza
CB Ciudad de Valladolid

La gotera de la pista central de Pisuerga no gotea, sí otras aledañas

El club confía en jugar el sábado en su cancha, si bien mantiene un plan B de traslado al Pilar Fernández en caso de que sea necesario

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:34

Comenta

Sí, pero por si acaso esta vez habrá un plan B para activar el traslado al pabellón Pilar Fernández Valderrama en caso de que sea ... necesario. El UEMC sostiene a día de hoy que el sábado sí se podrá jugar en el polideportivo Pisuerga (19:00 horas, con el Caja 87 como rival), a tenor de las últimas comprobaciones realizadas en días de lluvia, y que indican que la pista central está por el momento libre de goteras. El club se remite al fin de semana del pasado 22 de noviembre, días lluviosos que afectaron parcialmente a la cubierta del pabellón Pisuerga. No lo hizo en el entorno de la pista central, si bien sí en otras zonas aledañas, caso de algunos puntos concretos de las gradas. «Hay que tener en cuenta que esto ha sido una solución de urgencia para unos 600 metros, cuando la cubierta son más de 3.000», explica Lorenzo Alonso Nistal, presidente de la entidad, consciente de que el calendario programa ahora cuatro partidos en Pisuerga en el mes de diciembre (días 6, 13, 17 y 20).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Covaresa se despide de su único quiosco después de tres décadas
  2. 2

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  3. 3

    El aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia se convierte en blanco de robos en coches
  4. 4

    Adiós a Musicarium, el «hogar para músicos» de todas las edades y niveles
  5. 5 La escapada de Marc Márquez a la Ribera del Duero para «recargar energía»
  6. 6

    Condenada a devolver 23.000 euros de pensión por empadronarse su hijo en su casa
  7. 7

    Los informáticos de la Junta alertan del riesgo de externalizar servicios
  8. 8

    Esta semana comienzan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  9. 9

    Salen a subasta cinco chalés por medio millón de euros en un pueblo de Segovia
  10. 10

    Valladolid desecha la tarjeta municipal única al haberse quedado obsoleta sin estrenarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La gotera de la pista central de Pisuerga no gotea, sí otras aledañas

La gotera de la pista central de Pisuerga no gotea, sí otras aledañas