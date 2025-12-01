La gotera de la pista central de Pisuerga no gotea, sí otras aledañas

Sí, pero por si acaso esta vez habrá un plan B para activar el traslado al pabellón Pilar Fernández Valderrama en caso de que sea ... necesario. El UEMC sostiene a día de hoy que el sábado sí se podrá jugar en el polideportivo Pisuerga (19:00 horas, con el Caja 87 como rival), a tenor de las últimas comprobaciones realizadas en días de lluvia, y que indican que la pista central está por el momento libre de goteras. El club se remite al fin de semana del pasado 22 de noviembre, días lluviosos que afectaron parcialmente a la cubierta del pabellón Pisuerga. No lo hizo en el entorno de la pista central, si bien sí en otras zonas aledañas, caso de algunos puntos concretos de las gradas. «Hay que tener en cuenta que esto ha sido una solución de urgencia para unos 600 metros, cuando la cubierta son más de 3.000», explica Lorenzo Alonso Nistal, presidente de la entidad, consciente de que el calendario programa ahora cuatro partidos en Pisuerga en el mes de diciembre (días 6, 13, 17 y 20).

Esta prueba invita a pensar que las lluvias que se anuncian esta semana no alterarán el plan A, y que el equipo de David Barrio podrá regresar este sábado con absoluta normalidad a su cancha habitual, un mes después de la última vez. De hecho, y después de haber tenido que entrenar en media pista mientras se concluía la aplicación de las tres capas de pintura, el UEMC ha podido ejercitarse a toda cancha en la última semana.

En cualquier caso, esta vez sí se contempla un plan B que se ejecutaría 24 o 48 horaa antes del partido si «cayera una sola gota» en la pista central, aseguran desde las oficinas del pabellón Pisuerga. En este supuesto, previa comunicación a la Federación Española (FEB), el partido se trasladaría al Pilar Fernández, donde ya descansan las canastas alquiladas por el ayuntamiento para su uso en caso de necesidad. Este contratiempo conllevaría una serie de incumplimientos de la normativa FEB, entre otros que el marcador de 24 segundos no se ilumina cuando se agota la posesión.

Este plan B incluye que el equipo de David Barrio pueda entrenar un par de días en el Pilar Fernández esta semana. La previsión metereológica a esta hora anuncia lluvias este martes (95% de probabilidad de precipitaciones), y también el jueves (100%). ¿Lloverá el sábado, día de partido? Es probable que no, y de hacerlo se esperan, en principio, «precipitaciones débiles y ocasionales», tal y como apunta el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Manuel Mora.