El estado de la cubierta del polideportivo Pisuerga El Grupo Municipal Socialista pide la dimisión de la concejala de Deportes, Mayte Martínez, por negligencia

El Norte Valladolid Martes, 4 de noviembre 2025, 13:19 Comenta Compartir

Son ya varias décadas desde que el polideportivo Pisuerga viene arrastrando problemas en su cubierta, agravados especialmente desde el año 2000, y hasta ahora no se habían ofrecido imágenes del estado del techo después de una tromba de agua como la que cayó en Valladolid el pasado sábado. Tormenta que obligó a suspender el partido de baloncesto entre el UEMC y la Cultural y Deportiva Leonesa por las goteras, y que ha llevado al ayuntamiento a tomar decisiones de urgencia. La primera de ellas, aplicar pintura plástica impermeable a una de las zonas afectadas, concretamente la que obligó a la suspensión por afectar a la pista central.

La empresa encargada ha debido esperar a que se secara la cubierta antes de realizar el trabajo, y en ese proceso podemos ver ahora el estado en el que se encuentra la cubierta gracias a las imágenes proporcionadas por el Grupo Municipal Socialista.

Precisamente desde el PSOE se pide la dimisión de la concejala de Deportes, Mayte Martínez, «por su negligencia al no haber actuado con diligencia para evitar las goteras. Ocho meses después de conocer oficialmente el estado que presentaba la cubierta», aseguran desde este grupo municipal, «se ha reaccionado tarde y mal, fiándolo todo a un parche de urgencia. No basta con pedir disculpas, hay que asumir responsabilidades».

Desde el Grupo Socialista apuntan que la versión de los hechos que este lunes ofreció la concejala no se corresponde con la realidad. «En el programa electoral del PP (punto 240) ya se incluía la promesa de reparación y actualización de la cubierta del Polideportivo Pisuerga y, sin embargo, no fue hasta el mes de octubre de 2024 cuando el equipo de Gobierno encargó un informe cuyos resultados se conocieron oficialmente en febrero de 2025. Pese a ello, no ha sido hasta ahora cuando se ha iniciado una contratación de urgencia para parchear la instalación», aseguran.

«¿Por qué no contrataron de urgencia y han esperado hasta ahora?», se pregunta el concejal socialista Juan Carlos Hernández. «El tiempo transcurrido agrava la responsabilidad política. El PP pese a sus promesas electorales, tardó hasta octubre de 2024 en encargar un informe técnico sobre este problema. Para entonces, ya se había constatado el riesgo en distintas ocasiones, incluida la pasada temporada: en abril, durante el partido frente a Cantabria, se detectaron goteras que obligaron a detener reiteradamente el juego», añade.

El PSOE votó en contra este lunes de los presupuestos de la Fundación Municipal de Deportes al «no cubrir el coste total de la intervención». «Valladolid no puede resignarse a parches ni a obras a plazos que nos devuelvan al mismo punto dentro de unos meses; la ciudad necesita planificación, licitación inmediata y una ejecución integral que cierre definitivamente este problema», reclama Hernández, quien también recuerda el título otorgado a Valladolid, «falso» en su opinión, como Ciudad Europea del Deporte.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista reclama la dimisión de la concejala de Deportes, Mayte Martínez, por su inacción y falta de previsión.