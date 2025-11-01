El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Suspendido el partido entre el UEMC y la Cultural y Deportiva Leonesa por las goteras al grito de ¡fuera, fuera!

Los árbitros deciden que los clubes busquen otra fecha tras llegar a barajar que se jugara en el frontón o en el Pilar Fernández

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:23

Comenta

El partido que debían jugar el UEMC y la Cultural y Deportiva Leonesa ha quedado suspendido por las goteras que agujerean la cubierta del ... polideportivo Pisuerga desde hace tiempo, y que hasta la fecha se habían disimulado en menor o mayor medida. Las fuertes lluvias caídas a lo largo de todo el sábado obligaron de nuevo a cubrir varias zonas del pabellón con cubos para evitar males mayores, y ha sido una de ellas, ubicada en una de las esquinas de la pista central, la que ha terminado por provocar la decisión de suspender de la pareja arbitral. Miguel Ángel Soto y Jesús Rodríguez supervisaron la zona encharcada minutos antes del comienzo del partido junto al delegado de campo y en un momento determinado en compañía de directivos del CB Ciudad de Valladolid y del técnico visitante, Luis Castillo, y a la vista de que la situación no mejoraba optaron por suspender el partido a las 19:27.

