Suspendido el partido entre el UEMC y la Cultural y Deportiva Leonesa por las goteras al grito de ¡fuera, fuera!

El partido que debían jugar el UEMC y la Cultural y Deportiva Leonesa ha quedado suspendido por las goteras que agujerean la cubierta del ... polideportivo Pisuerga desde hace tiempo, y que hasta la fecha se habían disimulado en menor o mayor medida. Las fuertes lluvias caídas a lo largo de todo el sábado obligaron de nuevo a cubrir varias zonas del pabellón con cubos para evitar males mayores, y ha sido una de ellas, ubicada en una de las esquinas de la pista central, la que ha terminado por provocar la decisión de suspender de la pareja arbitral. Miguel Ángel Soto y Jesús Rodríguez supervisaron la zona encharcada minutos antes del comienzo del partido junto al delegado de campo y en un momento determinado en compañía de directivos del CB Ciudad de Valladolid y del técnico visitante, Luis Castillo, y a la vista de que la situación no mejoraba optaron por suspender el partido a las 19:27.

Poco antes se habían planteado otras soluciones, caso de hablar con la concejala de Deportes Mayte Martínez -no se encontraba en el palco, tampoco en el de Huerta del Rey, y sí en la Gala de clausura de la Seminci- para buscar otro pabellón libre y desplazar a los protaponistas para disputar el partido. Una opción que se descartó rápidamente, por lo que los dos colegiados cerraron acta emplazando a ambos equipos a consensuar una fecha para jugar este encuentro.

La suspensión del encuentro, anunciada por megafonía a las 19:27, fue tomada con desagrado por los aficionados, que abandonaron el pabellón al grito de ¡fuera, fuera!. Los más perjudicados, sin duda, fueron los seguidores desplazados desde León, aproximadamente medio centenar, que animaban a su equipo desde lo alto del pabellón.

El presidente del CB Ciudad de Valladolid, Lorenzo Alonso, explicaba la situación minutos después. «La situación no era la mejor para poder jugar y los árbitros, con buen criterio, han decidido suspender el partido porque el riesgo que podían correr los jugadores, incluso los árbitros al correr por la banda, era muy grande. Buscaremos fechas con la federación para poder programar una nueva fecha. Se estaba viendo que era el partido que más afición ha venido, en una primera estimación creo que habían en torno a las 3.000 personas», aseguraba, confirmando que en los minutos previos hubo comunicación con Mayte Martínez, concejala de Deportes, en busca de soluciones. «La semana que viene se va a cubrir una zona con pintura plástica, aunque ya llega tarde, y con esto solucionaremos un nuevo parche», señaló, confirmando también una reunión el pasado miércoles con la Fundación Municipal de Deportes.

«Se tiene que afrontar una obra estructural de toda la cubierta, y no digo nada nuevo si llevamos con esto más de diez años. No se ha afrontado, está aprobada para 2026 con una cubierta sobre la actual, y con eso esperamos que se solucione el eterno problema», se lamentaba Alonso Nistal. «Me duele en el alma ver cómo se van 3.000 personas del pabellón», añadió, señlalando que también se llegó a ver el frontón, «¡pero está peor!», y también el Pilar Fernández Valderrama, «pero las canastas son de techo, había que mover al público, y los árbitros no estaban nada convencidos por tiempo».

Mar García

Se da la circunstancias de que esta misma semana el alcalde, Jesús Julio Carnero, trató este tema en una reunión con representantes de algunos clubes de la ciudad a raíz de la información publicada en El Norte el pasado sábado, 25 de octubre. Carnero se refirió a este problema, apuntando a la anterior legislatura. «El mantenimiento de las instalaciones deportivas por el anterior equipo de Gobierno deja bastante que desear. La situación del Pisuerga [polideportivo] no es algo que hayamos materializado nosotros, sino que viene heredada», señaló a preguntas de los medios, destacando otros ejemplos como el del polideportivo Miguel Delibes o el de la piscina de Riosol. «Es de Óscar Puente y su gente», subrayó. «La realidad es que había falta de mantenimiento, y todo eso lo vamos reconduciendo poco a poco», insistió.