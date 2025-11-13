El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Lonas extendidas para cubrir las goteras, minutos antes de suspenderse el UEMC-CyD Leonesa. Mar García
CB Ciudad de Valladolid

La CyD Leonesa pide a la FEB que se le dé por ganado el partido suspendido en Valladolid

El UEMC ha presentado ya las correspondientes alegaciones indicando que se trata de un «problema ajeno» por tratarse de un pabellón municipal

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:17

El culebrón por las goteras y el estado de la cubierta del polideportivo Pisuerga se ha cobrado en las últimas horas un nuevo capítulo por el escrito que desde León se ha hecho llegar a la FEB (Federación Española de Baloncesto) en el que se pide que se le dé el partido por perdido al CB Ciudad de Valladolid, tal y como ha adelantado Lorenzo Alonso Nistal en la cadena Ser. El encuentro, disputado el pasado 1 de noviembre, hubo de suspenderse debido a las goteras generadas por las tormentas caídas a lo largo del día.

En este periodo de tiempo desde que se suspendiera el partido, la federación abrió un plazo de alegaciones para que los dos clubes expusieran sus argumentos y explicaciones, recogiendo el escrito remitido por la Cultural y Deportiva Leonesa la petición de que se le dé por ganado el partido, además de otros puntos que recogen los gastos generados y los contratiempos derivados de la suspensión. A esta solicitud, que desde las oficinas de Pisuerga entienden como «normal», le ha seguido las alegaciones del UEMC, en las que se apunta que se trató de un «problema ajeno» por tratarse de un pabellón municipal. Desde el club vallisoletano, que nunca se ha negado a abonar el coste del desplazamiento y gastos generados ese día por parte del equipo leonés, esperan ahora a resolución del Comité de Competición al respecto, así como una más que posible sanción.

Rueda de calentamiento de la CyD Leonesa en Pisuerga el pasado 1 de noviembre. L. M. P.

En las oficinas del CB Ciudad de Valladolid se muestran tranquilos, y no esperan que prospere esta petición expresa por parte de la Cultural y Deportiva Leonesa. Su mayor preocupación, ahora, pasa porque los operarios puedan de una vez aplicar la pintura plástica sobre la cubierta del pabellón Pisuerga para que surta efecto y se pueda jugar el 6 de diciembre contra el Caja 87 de Sevilla.

