El ayuntamiento lamenta la suspensión del partido en Pisuerga y anuncia la reparación de su cubierta en 2026

Apenas 75 minutos después de que la suspensión por goteras del partido que debía enfrentar al UEMC y a a Cultural y Deportiva Leonesa, el ayuntamiento ha reaccionado emitiendo un comunicado en el que «lamenta» la situación y anuncia la reforma de la cubierta del pabellón Pisuerga para el año 2026. «Desde el ayuntamiento se lamenta que el partido haya tenido que suspenderse, y aplazarse a otra fecha aún por determinar, debido a un problema de filtraciones en la cubierta superior que impiden el normal desarrollo del juego en la pista cuando llueve en una jornada como la de hoy. Esta decisión arbitral ha sido tomada para garantizar en todo momento la seguridad física de los deportistas», se apunta en el escrito, apuntando que ya está en marcha la solución planteada por los técnicos municipales.

«El 29 de octubre el Ayuntamiento ha iniciado un procedimiento administrativo para llevar a cabo una reparación puntual y provisional de las goteras en el pabellón, que estará licitado y adjudicado la próxima semana. Los trabajos consistirán en aplicar una pintura plástica mediante imprimacion en los puntos que se consideran críticos», se incide, añadiendo que este lunes se someterá a aprobación la obra integral para reparar la cubierta el año próximo. «El próximo lunes día 3, se someterá a aprobación el presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el año 2026, que contempla una partida de 1,3 millones de euros para la sustitución de las tres cubiertas (pista central, frontón y gimnasio). En este sentido hay que resaltar que el proyecto que engloba a dichas cubiertas ya ha sido redactado y entregado en este año 2025», concluye dicho comunicado.

Poco después la concejala del ramo, Mayte Martínez, presente en la Gala de clasusura de la Seminci, enviaba un audio para lamentar lo sucedido y explicar las medidas que se van a tomar a corto y largo plazo.

