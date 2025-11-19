La obra en la cubierta del pabellón Pisuerga completa un primer paso con su imprimación

La obra en la cubierta del polideportivo Pisuerga ha completado en la mañana de este miércoles el primer plazo con el proceso de imprimación, un ... paso previo obligatorio que dará paso en las próximas horas a tres capas de pintura, una de ellas de pintura plástica, antes de acometer, previo secado, la prueba definitiva que determinará si el techo soporta una tromba de agua como la caída el pasado 1 de noviembre que obligó a la suspensión del partido entre el UEMC y la Cultural y Deportiva Leonesa.

Los operarios, hasta la fecha, han imprimado la zonas más afectadas de la cubierta, y más en concreto la que originó la gotera en la pista central. Un proceso que no es si no una limpieza a fondo de toda la suciedad que ha ido acumulando y soportando el techo del pabellón Pisuerga a lo largo de los últimos años. Retirar toda esa mugre derivada de los parches que se han ido haciendo era condición imprescindible para poder aplicar la pintura plástica y que agarre a la superficie.

El siguiente paso, aplicar las tres capas de pintura, llevará un plazo de diez días a partir de este jueves en el caso de que las lluvias no interrumpan el proceso. Una vez que esté seca la cubierta, se utilizará el sistema de riego por aspersión para comprobar que no se filtra agua y acaba en el suelo del pabellón. Será la prueba del algodón definitiva -en condiciones normales finales de noviembre o bien, en caso de que llueva algún día, principios de diciembre- para determinar si el UEMC puede jugar en Pisuerga el sábado día 6 ante el Caja 87 de Sevilla.

Si la cubierta supera la prueba, no habría que buscar un pabellón alternativo, en este caso el Pilar Fernández. En cambio, si la obra no surte el efecto esperado, el club debería trasladar todo su operativo al Pilar Fernández, donde ya se han dado los pasos necesarios para no tener que improvisar a última hora. De momento, ya se han alquilado las canastas reglamentarias, y se ha analizado la grada y la pista para ampliar la capacidad del pabellón en caso de que sea necesario. El polideportivo Pilar Fernández Valderrama a (1.545 butacas) podría ganar sillas en pista para los patrocinadores, y se está estudiando aumentar el aforo para dar respuesta a todos los socios del club. En este caso, no se pondrían entradas a la venta para el público ni siquiera para aficionados visitantes.