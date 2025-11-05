Los planes alternativos para sustituir a Pisuerga incluyen llevar el baloncesto a Huerta del Rey

Mientras se desvanecen la polvareda y todo el ruido político que ha acompañado a la suspensión del último partido del UEMC por la penúltima gotera ... surgida en el polideportivo Pisuerga, en los despachos se trabaja en busca de diferentes alternativas que den solución al problema. La prioridad ahora mismo pasa por aplicar pintura plástica impermeable sobre la zona más afectada de la cubierta del pabellón, algo que ya se llevó a cabo cada cierto tiempo en la anterior legislatura, pero sin olvidar que esta medida es un parche más de los muchos que se han puesto en los últimos años.

La actuación que se llevará a cabo en las próximas horas reparará la gotera específica que provocó la suspensión del partido –ubicada en una de las esquinas de la pista central–, pero no evitará que la próxima tormenta descubra otras filtraciones en la cubierta del pabellón. De ahí que en las últimas horas se hayan puesto sobre la mesa una serie de alternativas a las que poder recurrir en caso de que la escena del pasado sábado vuelva a suceder. Ya en las horas posteriores a la suspensión se anunciaron dos de ellas, descartadas de raíz –caso de jugar en el frontón, que estaba aún más encharcado, y desplazarse al Pilar Fernández Valderrama, que no cumple la normativa FEB en lo que se refiere a las canastas–. Y ahora se han sumado otras, caso de incorporar al club de baloncesto a la nómina de equipos que ahora mismo juega en el pabellón Huerta del Rey. Ahora mismo es solo una opción como otras que se barajan, pero las llamadas a los clubes de balonmano, Atlético Valladolid y BM Aula, ya se han producido para conocer sus reacciones.

Secuencia del momento en el que los árbitros acuden a ver la gotera en la pista central.

La solución pasaría por montar una pista portátil e incorporar unas canastas oficiales para cumplir con los requisitos que exige la Federación Española de Baloncesto. Unas canastas, tal y como ha anunciado la concejala Mayte Martínez, que se comprarán, independientemente de si la opción pasa por llevarlas al polideportivo Pilar Fernández Valderrama o bien a Huerta del Rey. En este último caso, el club de baloncesto debería convivir tanto con el Atlético Valladolid como con el BM Aula si es que este último no se desplaza a otro pabellón. De momento son todo conjeturas y alternativas que se han puesto sobre la mesa en caso de que las goteras vuelvan a hacer acto de presencia en el polideportivo Pisuerga antes de que se acometa la solución definitiva, que no es otra sino la de sustituir las tres cubiertas (pista central, frontón y gimnasio) por un montante de 1,3 millones de euros.

La fecha más inmediata señalada en rojo por todas las partes afectadas es la del sábado 15, con la visita de Ponferrada a Pisuerga

La duración de esta obra, prevista para el próximo año, dependerá de la licitación del proyecto, y en principio paralizaría la actividad que genera el Pisuerga el menor tiempo posible. Se ha hablado de un período de obra de cinco meses, si bien los usuarios del pabellón podrán convivir casi la mayor parte de ese tiempo con la obra.

Ahora la fecha más inmediata señalada en rojo por todas las partes afectadas es la del sábado 15 de noviembre, cuando el UEMCreciba como local al Clínica Ponferrada SDP.

Será la primera prueba del algodón. Si es día de tormentas, club y ayuntamiento deberán decidir si el partido se traslada al polideportivo Pilar Fernández Valderrama (1.545 butacas), o bien si la mudanza se acompaña de pista y canastas portátiles a Huerta del Rey.