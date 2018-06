Pádel | Valladolid Open 2018 Lucía Sainz y Gemma Triay ganan el Valladolid Open 2018 de pádel Lucía Sainz y Gemma Triay se abrazan durante el encuentro de semifinales. / Alberto Mingueza La pareja número 2 del mundo se impuso a las líderes del ranking por un ajustado 6-4, 4-6 y 6-3 J. A. PARDAL Valladolid Domingo, 24 junio 2018, 13:07

El Open Valladolid 2018 que se disputa en la Plaza Mayor de Valladolid ya conoce a sus ganadoras. La pareja formada por Lucía Sainz y Gemma Triay venció bajo un sol de justicia a las gemelas Sánchez Alayeto, haciéndose de esta forma con su tercer torneo del año (hasta la fecha se han disputado 5).

El partido fue muy igualado y solo los errores puntuales y el desgaste físico determinaron la pareja vencedora, en un encuentro que se marchó más allá de las dos horas y media de juego.

La pareja ganadora fue más determinante cuando el partido estaba a punto de decantarse para uno de los dos lados. La potencia de Lucía Sainz y los alardes técnicos de Gemma Triay les sirvieron para decantar un partido que se les había puesto muy cuesta arriba cuando las Sánchez Alayeto comenzaron a carburar durante el segundo set. Majo y Mapi subieron un punto su agresividad y lograron romper el saque de Sainz para ponerse 2-3. A partir de ahí encadenaron una recta final de set en la que ya no fallaron, hasta hacerse con él por 4-6.

En el definitivo la balanza pudo caer del lado de las líderes del ranking cuando con empate a 3 estuvieron a punto de romper el saque a Triay. Tras un punto larguísimo esa situación no se dio, pero el break definitivo sí que llegó en el siguiente. Majo no fue capaz de dominar desde el saque y Sainz y Triay olieron la sangre. Se colocaron con 5-3 y en su saque, a manos de una inconmensurable Lucía Sainz, no fallaron.