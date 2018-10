Una vida dedicada al arbitraje

Habrá un palentino en el derbi vasco del domingo

Este domingo, 21 de octubre, habrá un palentino en el derbi vasco que enfrentará al Eibar con el Athletic de Bilbao. Fernando Román estará en la banda como cuarto árbitro. «Ahora vamos a campos como el Bernabéu o como el Camp Nou. Sabes que estás a las puertas del fútbol profesional. Yo trato de hacerlo lo mejor posible, pero sin obsesionarme. Lo ves como una oportunidad pero tienes que tener claro que es complicado. Somos 120 y suben tres, cuatro», explica el palentino, que tiene la misma dosis de ambición que de realidad, en un cóctel perfecto para triunfar en un mundo tan exigente como el del arbitraje. Sus ganas le han llevado hasta aquí y ahora no quiere dejar de crecer. «Soy muy autocrítico conmigo mismo. Yo veo todos los partidos que arbitro por televisión y apunto lo que he hecho bien y lo que he hecho mal. Lo veo y además me pregunto por qué me han protestado una jugada que está bien arbitrada para saber si protestan por desconocimiento del reglamento o simplemente para presionar», aclara Fernando Román. Él sabe que en el campo, el árbitro hace mucho más que señalar infracciones.

«Tienes que aislarte absolutamente de lo que te rodea, de la tele, los jugadores, el público. Además tienes que gestionar tus emociones, las de tu equipo arbitral, las de los jugadores y las del banquillo. Hay un tema psicológico importante».