Los jugadores de España celebran uno de los goles a Bulgaria. R. García / EFE
Análisis

Los números de una España para soñar con otra era dorada

La selección de Luis de la Fuente, campeona de la Eurocopa y con el mejor porcentaje de victorias, avista el Mundial del próximo año como pasaporte hacia la gloria

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:27

Todos los números están con La Roja. A ocho meses para que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá dé el pistoletazo de salida, ... la selección española de Luis de la Fuente sigue engrosando unos registros sin parangón, incrementando así el bagaje de una etapa con el riojano en el banquillo que acumula ya dos títulos y tres finales de tres posibles.

