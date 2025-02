Luis de la Fuente: «¿Asencio? Si respira tiene posibilidades de ir en la lista»

Luis Miguel de Pablos Valladolid Miércoles, 12 de febrero 2025, 12:17 Comenta Compartir

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, ha visitado Valladolid en la mañana de este miércoles para repasar la actualidad futbolística en una nueva edición de los Desayunos de la Asociación de la Prensa Deportiva (APDV). Una cita en la que se le ha preguntado por la próxima convocatoria de la selección española y la posibilidad de que haya novedades. «Igual cambian dos futbolistas, pero lamentablente de aquí a la convocatoria va a haber lesiones», ha señalado, cuestionado también por la opción de que entre Asencio en esa lista.

¿Es posible que entre?, se le ha preguntado. «Si respira, sí. Está vivo, con lo cual tiene las mismas posibilidades que otros trescientos. El drama es cuando no hay jugadores para elegir. Está jugando muy bien, ayer lo hizo muy bien (ante el City), pero hay muy buenos jugadores», ha analizado.

En plena conversación, el seleccionador ha confirmado la marcha de su ayudante Pablo Amo, adelantada por la Cadena Ser. «Es mi hermano, mi amigo, de mi familia y tiene una posibilidad muy buena de ir a entrenar a Qatar, y yo le dije que por supuesto. Seguro que lo hace muy bien porque es muy bueno», ha afirmado, confirmando que ya hay sustituto sin llegar a citar nombre y apellido. «Claro que lo tengo, pero no lo voy a decir aquí. Hablamos anoche tomando un vinito y esto no para. Todo está ya pensado y vamos a tener un gran equipo. En cuanto a Rafa (Alkorta) no está nada cerrado, no tengo nada que ver porque es una decisión del departamento deportivo», ha añadido sobre la posibilidad de que Alkorta sea director deportivo de la federación.