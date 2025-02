Luis de la Fuente: «¿A alguien le gusta ir a un juzgado? En el caso Rubiales yo pasaba por allí»

Luis Miguel de Pablos Valladolid Miércoles, 12 de febrero 2025, 12:01 | Actualizado 12:28h. Comenta Compartir

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, ha visitado Valladolid en la mañana de este miércoles para repasar la actualidad futbolística en una nueva edición de los Desayunos de la Asociación de la Prensa Deportiva (APDV). Una vista atrás en la que no ha pasado por alto su declaración en el juicio a Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso.

De la Fuente, en las primeras declaraciones tras su paso por los juzgados, ha contestado con naturalidad sobre uno de los temas que copan la actualidad del fútbol español. «Yo pasaba por allí, fui, declaré, conté lo que vi y punto. Sigo los medios para leer cosas que no me competen a mi. Hace tiempo que adopté una postura muy sana, de no leer prensa, y eso me permite ser libre, limpio e independiente», ha comentado, reconociendo que fue un trago amargo. «¿Alguien le gusta ir a un juicio o algún juzgado? Pues no es agradable. A mi me gusta que me examinen en el campo. No es agradable ir a sitios donde no estás acostumbrado», ha asegurado, congratulándose por la tranquilidad que, al fin, se vive en la Federación Española.

«Se necesitaba esa tranquilidad desde el mes de julio, dar normalidad a una situación que no es cómoda. Se necesitaba una cabeza visible en la institución, y por eso estamos felices de tenerla ya. Estamos ya en marcha y en velocidad de crucero», ha espetado.