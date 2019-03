A la Segoviana le valen 22 puntos en las últimas diez jornadas de liga Juan de la Mata, en el partido ante el Almazán, en La Albuera. / Antonio Tanarro González ve «muy difícil» superar esa cifra y De la Mata asegura que el equipo «irá a por todas» en Aranda y Zamora L. J. G. Segovia Jueves, 14 marzo 2019, 22:19

La Gimnástica Segoviana completó la sesión de entrenamientos del miércoles con cinco juveniles y un jugador que el técnico, Manu González, conoce de Madrid. «No tenemos un filial como era el año pasado el Unami y los jugadores que completaban las sesiones el año pasado eran Guti, Berrocal, Mateos [todos en Tercera con La Granja] Diego Gómez, Dani Abad o Juan de la Mata [ahora en el primer equipo del club azulgrana]. Este año los que suben son juveniles que no están en el proceso madurativo para competir en esta liga, y esto se nota a la hora de entrenar. Nada que reprochar a los chicos, pero al final me resiento yo y estoy perjudicando al juvenil d Ricar, que tampoco tiene los entrenamientos que querría. Obviamente, me gustaría poder contar con todos los jugadores de la primera plantilla pero es lo que ha tocado este año y con lo que tenemos que lidiar», apuntaba el entrenador ayer en rueda de prensa. Es la circunstancia de una Segoviana que afronta este sábado en Santa Marta el primero de los diez últimos partidos de temporada con sus opciones intactas -tercera a tres puntos del liderato- para ser campeona del grupo VIII.

González valoró el empate en la última jornada de la Arandina en Briviesca como recordatorio de que «los equipos se juegan la vida» de cara al tramo final de la competición. «De estos 30 puntos, ganar 21 o 22 va a ser muy difícil», vaticinó. En el panorama, en ansiado regreso de lesionados como Asier, una pieza imprescindible para González cuando ha estado sano, Charly o Ivi. Y la puerta a tono de un jugador llamado a marcar diferencias como Agus Alonso, que deberá ganarse el puesto en el once. «Viendo el nivel de Mika y de Gómez es complicado que tenga más minutos porque sería injusto. Y más estando un jugador como Dani Arribas. Ahora es el cuarto delantero de la plantilla. Cuando él e Ivi tengan ese nivel competitivo, se pelearán por más minutos y oportunidades».

Juan de la Mata afronta con ilusión el tramo final de temporada. «Hay muchos partidos que son fuera de casa y son muy difíciles. No nos podemos dejar un punto en casa. Fuera también pincharemos, pero iremos a por todas a Aranda, Zamora y todo lo que haya por ahí». El polivalente medio y defensa se muestra ambicioso y no esperaba contar con menos tiempo de juego en su primera temporada completa con el primer equipo. «No pensaba que iba a tener menos minutos, confío bastante en mí y espero seguir contando».

Pese a su fugaz trayectoria, De la Mata acepta su condición de referente para los juveniles. «Me parece genial que suban, conozco a casi todos y he jugado con muchos como Centeno o Peli. Es lo mejor que puede hacer el club, porque así va a seguir sacando cantera. La Segoviana no tiene el dinero del Real Madrid para fichar, así que es importante que vayan subiendo y lo hagan lo mejor posible».