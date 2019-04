La imagen final con el abrazo del técnico Manu González a sus jugadores Javi Marcos y Facundo refleja lo que fue el partido de la Gimnástica Segoviana frente al Numancia B. Una liberación, sobre todo para los dos jugadores locales que poco antes habían cometido un fallo de prebenjamines, posibilitando el empate del filial del conjunto soriano. Menos mal. Y ya no es solo la victoria en sí. Como quiera que la Arandina había perdido el sábado, la Segoviana presenta su candidatura al título. Sigue en la tercera posición, pero a un punto de Arandina y del Zamora, que es ahora el nuevo líder del grupo VIII.

3 Gimnástica Segoviana Facundo; Adrián, Asier Arranz, Javi Marcos, Anel, Manu, Álex Conde (Domingo, min. 62), Juan de la Mata, Agus Alonso (Gómez, min. 71), Dani Calleja (Dani Arribas, min. 80) y Mika. 2 Numancia B Taliby, Silva, A. Mateo, Cámara, Marcos, Ander, Ekiza, Alfredo (Guillermo, min. 66), Ferrer, Arana (Beli, min. 66) y Moha. goles: 1-0, min. 24, Juan de la Mata, tras un saque de esquina. 1-1, min. 39, Silva. 2-1, min. 47, Mika. 2-2, min. 70, Guillermo y 3-2, min. 78, Juan de la Mata, tras un saque de esquina. Calcado al primero.

El técnico gimnástico introdujo dos cambios respecto a la alineación del pasado domingo. Dio entrada a Asier Arranz y y regresó a la titularidad Álex Conde, manteniéndose fiel a ese esquema habitual en las últimas jornadas de tres centrales y dos carrileros. Pero el Numancia B llegó a La Albuera con la lección bien aprendida, sobre todo en esa lucha por hacerse con el control en el centro del campo, en la que los sorianos cogieron ventaja con su presión, para intentar sorprender con balones largos.

No fue un partido de muchas ocasiones en esa primera parte. Una fue para el pichichi del equipo, Mika, con un lanzamiento desviado, aunque el árbitro ya había pitado falta. Daba la impresión que el conjunto soriano se encontraba más a gusto con el ritmo que llevaba el partido en esos primeros 20 minutos.

En una jugada de estrategia (mérito de Ramsés, que prepara con cuidado este tipo de acciones durante la semana) iba a adelantarse en el marcador el conjunto gimnástico. Un saque de esquina que botó Dani Calleja, balón templadito y entró con decisión y sorprendiendo Juan de la Mata para adelantar a la Segoviana en el marcador.

El gol dio más templanza al juego de los locales, aunque el meta Facundo atrapó con un seguridad un remate de Alfredo tras un buen pase de Moha. El jugador visitante iba a reclamar un posible penalti poco después y lo que vio del árbitro fue una tarjeta amarilla por protestar. Tal y como esperaba la Segoviana, el Numancia B demostró tener buenos fundamentos y argumentos. Y así se pudo comprobar en una buena jugada, antes del final de la primera parte en la que logró empatar por medio de su lateral Silva, que se había incorporado al ataque. Centro preciso de Ekiza y el que sorprendió en esta ocasión fue el jugador visitante. El descanso llegó en el mejor momento del Numancia B; un empate de respeto en el que, además de los goles, lo más destacado fue la brega de Agus Alonso con los defensores visitantes.

La segunda parte fue más entretenida. La Segoviana se iba a adelantar muy pronto en el marcador. A los dos minutos de la reanudación. Mika (lleva ya 22 goles), que no falla todo lo que pilla dentro del área, daba ventaja a su equipo. Si los magos sacan conejos de la chistera, Mika no hace más que sacar goles. Está bendecido y en estado de gracia. Era importante empezar así la segunda parte y casi sentencia el equipo local tras una buena jugada que no pudo culminar Dani Calleja. Quedaba todo un mundo, pero el Numancia B tuvo una fase en la que acusó en exceso este gol.

Manu González movió sus piezas. Domingo salió por un Álex Conde al que el físico le dio para una hora. Aún así colaboró en el gol de Mika. El técnico visitante José Alejandro Huerta también quiso dar más frescura a su equipo con un doble cambio, dando entrada a Guillermo y Beli.

Lo que nadie se esperaba fue la manera en la que llegó el tanto del empate. Una jugada desgraciada, un accidente, que llegó en una cesión de Javi Marcos a su portero, que pilló a contrapié a Facundo. El balón, despacio, como a cámara lenta, iba, llevaba a la desesperación, que fue mayor cuando apareció Guillermo para remachar lo que ya se intuía, el tanto del empate. Ese gol dejó helados a todos que no daban crédito a lo que habían visto. Ni tan siquiera los jugadores visitantes.

Manu González dio entrada entonces a Gómez por un Agus Alonso que necesita también ir poniéndose a punto. Y la entrada del joven delantero fue como un aire fresco para el ataque gimnástico. Ese estado de 'shock' duró apenas ocho minutos, los que tardó la Segoviana en recuperar el color de sus mejillas.

La jugada, una repetición exacta del primer gol. La defensa del Numancia concede un saque de esquina. Dani Calleja lo saca, templadito... y Juan de la Mata vuelve a sorprender al Numancia B, todo igual que en su primer gol, aunque este iba a ser más importante ya que a la postre valió los tres puntos. Tiene motivos para estar cabreado el técnico visitante con sus defensores.

Con ventaja en el marcador, Manu González dio entrada a Dani Arribas y varió el esquema, jugando con cuatro defensas. Si el Numancia B no se daba por vencido, la Segoviana tampoco, y eso dio lugar a unos minutos emocionantes (hasta el portero del filial soriano se animó a ir a rematar una jugada, con la marca de... Manu) y sobre todo entretenidos en los que la Segoviana fue capaz de controlar el partido para que no se escaparan esos puntos. Este equipo tiene fe.