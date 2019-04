La Segoviana aspira al pleno de victorias para ganar el grupo VIII

«No soy muy hablador, pero aunque sea me pongo a recoger balones para ayudar»

No ha tenido suerte Charly con las lesiones en su primera temporada con la Segoviana, pero quizás lo mejor esté por venir. Tras entrar con asiduidad en las alineaciones en diciembre y enero, sus problemas físicos aún le tienen apartado, pero va a más y está empezando a entrenar con el grupo. «Es una circunstancia difícil estar tanto tiempo parado, he intentado ayudar desde fuera todo lo que he podido. Me mantengo por sensaciones, me voy encontrando mejor y a ver si puedo ir entrando en convocatorias próximamente», explica el central.

El palentino ha seguido la buena costumbre de un vestuario que ayuda hasta en muletas. «No soy un chico muy hablador, pero en los entrenos me pongo aunque sea a recoger los balones. Todo lo que sea ayudar para sumar... a eso hemos venido». En esa comunión con el vestuario, destaca la calidad futbolística y humana de Anel, jugador al que se ha enfrentado muchas veces como rival pero y al que ahora aprecia como compañero. «Es un jugador veterano y aprendes bastante de él, la vedad. Te intenta enseñar; aunque hagas las cosas mal, te intenta corregir de buenas formas. Qué te voy a decir de Anel, es un jugadorazo».

Charly recoge el testigo de Manu González y aspira a ganar los seis partidos restantes de temporada regular. Como veterano del grupo VIII, recuerda sus inicios como juvenil ante rivales como el Mirandés y otros equipos que ahora están en Segunda o Segunda B. «Este año está siendo de lo más competitivo de las últimas temporadas».