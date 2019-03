El Unami golea en La Albuera y el Cuéllar se aleja de la zona baja Alberto Cáceres corta el balón en defensa en el encuentro disputado en Santa Clara. / El Norte FÚTBOL Los azules siguen terceros tras arrollar al Calasanz y los cuellaranos superan en Santa Clara con mérito al San José OPTA / EL NORTE Segovia Domingo, 17 marzo 2019, 21:21

Gran victoria del Unami sobre el Calasanz de Soria. Una nueva jornada de liga que mantiene a los azules en tercera posición, gracias al impresionante resultado de 6-0, con goles de Sergio, Ibra, Gallu, Óscar y el particular doblete de Timo. Por delante, en el último puesto que da opción al ascenso a Tercera, está el Becerril con un punto más y un partido menos.

Tan solo habían transcurrido siete minutos de partido cuando Timo tomaba el mando del encuentro y lograba anotar el primer gol de la jornada, a partir de un córner que rechazó el Calasanz pero que el punta enganchó de nuevo. Los azules se mostraban muy cómodos en su campo y no tuvieron problema en desarrollar un juego preciso, ejerciendo mucha presión sobre los jugadores sorianos. Con este ritmo de partido, no tardaría mucho en llegar el segundo gol. En el minuto 18, un fuerte disparo de Sergio desde fuera del área colocaba el 2-0 en el marcador, animando tanto a los jugadores como a los aficionados que acudieron a La Albuera el sábado. Timo no quiso perder la oportunidad de realizar su particular doblete, así que no había terminado aún la primera parte cuando logró colocar en el electrónico el 3-0.

No hizo falta esperar mucho tras el descanso para que los segovianos volvieran a mover el marcador. En el minuto 46, Ibrahim enganchó un balón que se camufló entre una bruma de jugadores y entró dentro de la portería. A pesar de esto, el Calasanz no perdía las esperanzas de anotar algún gol y mantenían la intensidad, tratando de presionar todo lo que podían a la zaga segoviana. Aun así, la sed de gol de los de Javier Jadraque no había quedado todavía satisfecha. Gallu y Óscar fueron los protagonistas de los momentos previos a los que el colegiado anunciaría el final del partido, pues cerraron la jornada marcando un tanto cada uno dentro de los últimos cuatro minutos del encuentro.

El Cuéllar volvió ayer a la senda de la victoria en Santa Clara, donde los locales suman ya seis encuentros consecutivos sin perder, ante un San José voluntarioso pero que no generó peligro en los 90 minutos. Choflas, en la primera mitad, con un remate cruzado tras una segunda jugada, hizo el gol cuellarano.

La suerte le había sido esquiva al Cuéllar en el último mes de liga ante rivales directos. Pero los locales iban a ser dueños en todo momento de la posesión frente a un San José que apenas presionaba en tres cuartos y dejaba sacar el balón jugado sin mucha mordiente. Rubén y Pablo Lozano cogían los galones en ataque y conseguían contactar con facilidad con los dos puntas, Diego y Choflas, muy activos durante el inicio del encuentro.

Ese empuje local se transformaba en acciones de peligro, sobre todo a balón parado. En una de ellas iba a llegar el único tanto del encuentro. Falta botada por Pablo Lozano que rechaza la defensa, Dela abre a la banda izquierda donde el propio Lozano colgaba otro balón al área, y en el segundo palo Choflas, sin pensarlo, remataba con potencia golpeando el balón en el defensa Pacheco y colándose en la meta soriana. Tercer tanto para él en apenas mes y medio defendiendo la camiseta cuellarana.

La segunda parte fue una extensión de la primera, con el Cuéllar disponiendo de una y otra ocasión. Los locales seguían perdonando mientras el conjunto visitante metía jugadores de refresco como Chuspi, pero solo a balón parado, gracias a un remate alto de Rebo, iban a inquietar a Óscar. Los fantasmas de encuentros pasados aparecieron para un Cuéllar que necesitaba los puntos en una jornada propicia con las derrotas de sus perseguidores. El viento fue un factor clave en la recta final del encuentro. No se cumplió el dicho de quien perdona lo acaba pagando, y los locales supieron dejar su portería a cero en Santa Clara por tercer partido de los últimos cuatro.

Mientras, El Espinar-San Rafael empató en la tarde del sábado a cero en casa del Racing Lermeño en un encuentro muy físico donde El Espinar jugó con una fuerte defensa a pesar de las bajas, mientras que el Lermeño trató sin éxito de atacar la portería del espinariego Ramiro. En el minuto 80 del encuentro, se dio la posibilidad de que el desenlace cambiase de signo, pues Edil se encontró a solas con el portero rival, pero no pudo batirle. En los minutos finales del partido, el Racing Lermeño provocó varias ocasiones de gol que no tuvieron premio.