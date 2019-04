Tropezón letal del Unami en casa y tardes locas de Cuéllar y El Espinar Timo trata de marcharse de un defensor del Atlético Palencia. / Antonio Tanarro FÚTBOL Los azules se alejan a seis puntos del ascenso a Tercera, El Espinar empata (4-4) en Soria y el Cuéllar cae goleado (7-2) ANDO TÁBOAS (OPTA) Segovia Domingo, 14 abril 2019, 20:27

Nadie contaba con este traspiés. El Unami, que aspiraba a aproximarse a la cabeza de la tabla en función de lo que sucediera después en el duelo entre los dos primeros clasificados, cayó por sorpresa ante un Atlético Palencia que llegaba a La Albuera tras haber perdido en sus últimas cinco salidas. Una derrota que aleja, y mucho, las opciones de luchar por el objetivo del ascenso al equipo segoviano, al que también aventaja ahora el Colegios Diocesanos en tres puntos.

Y eso que empezó muy bien el encuentro para los intereses del Unami con el tanto de Raffaello, un gol de bella factura, rematando sobre la marcha un centro, en los primeros minutos del choque. Un tanto que parecía indicar que iba a ser un partido cómodo para los pupilos de Javier Jadraque, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, en el ecuador del primer acto llegó el tanto del empate del Atlético Palencia 1929 desde el punto de penalti tras señalar el colegiado una mano. Otra pena máxima concedida por los azules. Héctor se ocupó de batir la portería de Ángel desde los once metros.

En el segundo tiempo, el conjunto palentino arrancó de la mejor forma posible: con dos goles. Héctor, en un lanzamiento de falta desde unos 30 metros, sorprendió al meta local y fue el encargado de situar por delante a los suyos en el marcador y, acto seguido, Tasamá, con un remate tras recoger un rechace en el borde del área, aumentó la distancia. En menos de cinco minutos, el encuentro se le había puesto muy cuesta arriba al equipo segoviano, aunque quedaba casi toda la segunda mitad aún por disputarse y todo por decidir. Era clave marcar pronto. Pero el gol se resistía ante un rival pletórico de confianza por su inesperada machada.

El partido estaba muy cuesta arriba, el choque para el Unami se había complicado mucho, pero no se vino abajo. De hecho, la rápida respuesta de Jadraque desde el banquillo sirvió para volverse a meter en el encuentro muy rápido. No en lo numérico, ya que hasta la recta final no fueron capaces de recortar distancias por medio de Jaime, que marcó a bocajarro y dio esperanzas a su equipo. El cuadro palentino se defendió con orden y los intentos del Unami quedaron frustrados.

Una derrota que, sin duda, aumenta la importancia del duelo que deberá afrontar el próximo fin de semana el Unami. La escuadra segoviana deberá rendir visita al CD Becerril, el líder de este Grupo A de Regional Aficionados y que se presenta como el principal candidato al ascenso. Una piedra de toque para saber si la lucha por el ascenso sigue siendo una realidad o, por el contrario, se convierte en una auténtica quimera para el conjunto que entrena Jadraque.

Por su parte, El Espinar-San Rafael empató un partido loco y con muchísimos tantos en Soria. Un choque que tenía atado la escuadra segoviana y que se le escapó por completo en el tramo final de partido. Los pupilos de Juanjo Rica se adelantaron en el marcador al borde del descanso por medicación de Jaime y aumentaron las distancias justo tras la reanudación a través de Pablo. El choque estaba controlado, pero el bajón físico se hizo patente en el conjunto segoviano, que encajó el primer gol del partido. Con un golazo de Pablo volvieron a aumentar las distancias en el marcador. Todo parecía muy claro para el conjunto de El Espinar. Sin embargo, en dos minutos fatídicos tiraron por tierra el botín conseguido en un partido muy completo. Así pues, ocho goles en un choque en el que los de Rica merecieron más y solamente fueron capaces de sumar un punto que no les saca del descenso.

El Cuéllar Funeraria Santa Teresa salió goleado en casa del Castilla Palencia. El choque arrancó con los locales más enchufados. Apenas pasarían cinco minutos de partido cuando Varietti controlaba en la frontal, y sin oposición, conseguía batir a Óscar por bajo. Era la primera llegada clara y el Castilla Palencia conseguía adelantarse. Rápidamente el peligro llegaría al otro área, cuando Pablo Lozano filtraba un pase entre líneas y David Rubio remataba cruzado para batir al meta.

Las ocasiones continuaban, y esta vez era Ever, el que disponía de un buen disparo lejano. No iba a perdonar el Castilla Palencia con un remate a placer de Incera tras una jugada por banda izquierda de Aitor. Diego iba a ser protagonista del tanto del empate, tras una incursión por banda izquierda, y al entrar al área se trastabillaba con Nieto, y el colegiado señalaba penalti. Pablo Lozano engañaba al guardameta y colocaba el dos a dos. Después, un nuevo fallo en defensa del Cuéllar lo aprovechaba Varietti para hacer el 3-2 justo antes del descanso.

El paso por vestuarios le sentó mal al Cuéllar, que encajaba el 4-2 tras un tiro de Aitor desde la frontal. Apenas habían pasado 50 segundos. David Rubio disponía de un potente disparo que golpeaba en el larguero y Diego rozó el poste. Óscar mantenía con opciones al Cuéllar, que dijo adiós cuando Aitor hacia el 5-2, y después, Khemis remataba en el área pequeña en dos ocasiones para hacer el definitivo 7-2.