¡Ahora o nunca, Canterac!

La ciudad de Valladolid ya está más cerca que nunca de volver a disfrutar de un equipo en 3ª RFEF veinte años después (desde que estuvo el último, el Universitario). Es el Betis, el de Las Delicias, en el mapa de cada vez más gente que ha descubierto que hay otro Betis que no es el de Sevilla y que, en este caso sí, podría tener éxito esta semana. O, al menos, encarrilarlo.

El conjunto verdiblanco ha llegado hasta el último peldaño, pero hace falta alcanzar la cima. La eliminatoria será demencial y, a diferencia de la semifinal, la ida será en casa, en Canterac. Hasta 700 aficionados abarrotaron la grada en el choque ante el Turégano que terminó en goleada local y en una fiesta. La más multitudinaria que se recuerda en 'La Finca'. Al menos, desde aquella época…

Allá por el siglo pasado, cuando el Betis jugó por primera vez en Tercera. Entonces vestía de corto por estos lares Diego Torres, poco antes de llegar a debutar en Primera División y de pisar el fútbol profesional durante más de una década. Volvió y colgó las botas aquí, en Canterac, hace ahora dos temporadas. «En esos años el campo estaba hasta arriba. Tener el club en esa categoría es algo que nos puede aportar mucho. Nadie daba un duro por nosotros, pero tenemos un diamante en bruto», asegura.

Más allá de eso, el deseo del ex futbolista y ahora directivo del de la entidad, es volver a tener la referencia en la ciudad. «Los niños que jueguen aquí tienen que pensar en su futuro… aquí; que desde pequeños quieran vestir esta camiseta. El ascenso serviría, entre otras cosas, para eso», añade.

Será muy complicado. Además de no contar con el factor campo, el Numancia B viene en una gran dinámica. Se quitó de encima al Salamanca B, el que muchos daban por favorito para subir, con prórroga incluida, lo que podría ser una pequeña ventaja para el Betis en lo físico.

En la cita –como espectador—también estará Hugo Teresa. Actualmente es entrenador del filial verdiblanco. Lleva en el club media vida, quince años concretamente. «Se me está haciendo la semana eterna», confiesa. «Que la gente del barrio lea el periódico y vea a su equipo cada fin de semana, que el campo se llene, que el bar no dé abasto… todo cambiaría con ese ascenso», desea el ahora técnico.

«Mi propósito siempre fue que el Betis cumpliera el sueño del ascenso y lo sigue siendo, aunque sea un año después de mi retirada», explica Tato, otro de los míticos de 'La Finca', quien tuvo que despedirse el pasado año y que también formó parte de la labor indispensable, año tras año, para llegar hasta aquí.

Ampliar

Rami es otro de los veteranos. Vistió durante nueve temporadas la camiseta bética: «Pese a no poder dar lo mejor de mí en mi última campaña, me dieron siempre el apoyo que necesitaba. Ver que puede ascender me provoca una alegría cálida, familiar, la misma sensación que tienes al enterarte de que tú mejor amigo se ha sacado la oposición que tanto busca».

Como siempre, decidirá el verde. Primero, Canterac, y después a Soria. En caso de empate, en esta eliminatoria sí habría penaltis al final de los 180 minutos. Se espera no llegar a ese extremo. Ahora o nunca.