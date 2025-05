El Betis se coloca a un paso de la gloria

Juan Díez Regidor Domingo, 25 de mayo 2025, 17:50 Comenta Compartir

No hay un bético que no se acueste feliz este domingo de mayo. Caluroso como el solo, con más sudor que en toda la temporada junta, con aroma a final, aunque de momento sea el paso previo a ella. El Betis dio el primer paso. El más importante, sí, porque sin primero no habría segundo. Brindó a su hinchada un triunfo de los que el barrio de Las Delicias tardará en olvidar. Afición que, por cierto, respondió.

La ventaja cosechada en Turégano fue más importante de lo que el resultado final aparenta. Porque marcó el devenir de la vuelta. El Betis volvió a darle la iniciativa por completo al conjunto segoviano y a partir de ahí insistió en buscar la oportunidad al contragolpe. Ahí son los mejores; ahí fueron letales, otra vez.

Betis Ander; Gonzalo (Diego Herzu, min.80), Marc, Gil, Víctor; Brian, Jaime (Voinea, min. 55), Mario; Pollete (Yuberth, min. 80), Puyi (Juan, min. 55) y Mario Díez (Samu, min. 55).. 3 - 0 Turégano Álvaro; Javi, Diego, Marcos, Pichu; Carlos (Diego, min. 63), Alcu (Gonza, min. 70), Nacho (Luis, min. 50); Miguel (David, min. 50), Paco y Morata. Árbitro: Calvo Antolín (Palencia). Expulsó al visitante Carlos (min. 70). Amonestó a los locales Gonzalo, Gil, Brian, Mario y Chemi (entrenador) y a los visitantes Javi y Arranz.

Goles: 1-0 Jaime (min. 44). 2-0 Pollete (min. 67). 3-0 Diego Herzu (min. 89).

Incidencias: Canterac. 800 espectadores (200 del Turégano)..

Tocó sufrir al inicio. Sin ocasiones claras, pero el agobio era constante. Al Betis le quemaba el balón, era incapaz de dar pausa a un partido incontrolable. Tampoco se la dio con más ventaja, no sabe hacerlo, pero lo bien que le va...

Porque cuando peor estaba encontró el gol. Jaime se inventó un remate medio de espaldas para mandarla a la jaula. Curiosamente su equipo había tenido las más claras, pese a no dominar. Puyi erró en un mano a mano y Pollete se topó con la cruceta después de dejar sentado a medio Turégano. Cayó el gol, justo antes del descanso.

El tanto mató anímicamente a los visitantes y los de Chemi Beltrán sabían lo que hacer. Lo han sabido toda la temporada. Sin tener la mejor plantilla han sabido exprimir sus armas. El Turégano aceleró, pero eso impulsaba todavía más al Betis a buscar los espacios. Más aún cuando sacó de refresco a Voinea. Rompió la linea defensiva en numerosas ocasiones, algunas en fuera de juego, otras quedándose solo contra el portero.

Lo mismo le pasó a Pollete. La primera se le fue alta, la segunda fue a la jaula. No perdona tanto el jugador revelación de la temporada. Ahí se empezó a saborear la final, más cuando el Turégano se quedó con uno menos en una tangana que salió bien, pero pudo salir mal para los intereses de un conjunto local que no calma la situación ni con tanta ventaja.

No merecieron irse de vacío los segovianos. Perdonaron de todo en el área rival, incluso a puerta vacia, como la de Pichu. Superaron pocas veces la gran defensa bética, pero cuando lo hicieron se olvidaron de tener puntería.

Faltaba el broche final, reservado para el menos protagonista, pero no menos trabajador. Otra contra fulgurante para que Diego Herzu se coronara y desatara la fiesta definitiva en Canterac. Su equipo, el Betis, jugará la final por el ascenso a 3ª RFEF, con la ida en campo propio. El rival será el Numancia B, que venció al Salamanca B en la prórroga. Media hora más en las piernas que podría ser un punto a favor.

