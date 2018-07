Ramón Calderón: «Entre Cristiano y Florentino hubo desencuentro desde el inicio» El palentino Ramón Calderón, en un acto en su etapa como presidente del Real Madrid. / Reuters El expresidente palentino del Real Madrid Ramón Calderón asegura que recibirá en Turín «más cariño» ÁLVARO MUÑOZ Palencia Jueves, 12 julio 2018, 12:44

Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas de la historia, copa estos días titulares por todo el mundo. Su traspaso del Real Madrid a la Juventus de Turín por más de 110 millones de euros ha retumbado en todos los rincones del planeta Tierra y su repercusión mediática ha traspasado todas las fronteras.

Han pasado más de nueve años desde que el astro portugués pisase por primera ver el Santiago Bernabéu un 6 de julio de 2009. Un acto que inundó las gradas del santuario merengue para ver por primera vez a Ronaldo con la camiseta blanca. Junto al portugués se encontraba otra leyenda del madridismo, Alfredo Di Stefano, y el actual presidente, Florentino Pérez, así como uno de los mejores jugadores portugueses, Eusebio 'La Pantera Negra'. Una instantánea en la que faltaba el artífice del fichaje de Cristiano Ronaldo, el palentino Ramón Calderón, que dimitió a mediados del mes de enero de 2009, días después de atar y cerrar la contratación del actual máximo goleador del Real Madrid (450), que militaba en el Manchester United de Alex Ferguson.

«Ronaldo recibirá en la Juventus de Turín el cariño que no le dieron en Madrid» Ramón Calderón

«No fue un fichaje fácil. Estuvimos durante dos años negociando con el United y el jugador, aunque ayudó mucho que el propio futbolista quisiera venir. Ronaldo no quería salir de cualquier forma y se planteó hacerlo de forma amistosa y amable. Recuerdo que él iba a fichar en la temporada 2008/09, pero llamó para decirme que iba renovar con el Manchester y que su deseo era venir al Real Madrid al año siguiente», recuerda el expresidente del conjunto blanco Ramón Calderón, quien rememora lo excelente persona que es el jugador portugués. «Ferguson, el United y los aficionados se habían portado muy bien con Cristiano y no quería salir de malas maneras, ya que el jugador era consciente de que ya había ganado una Champions y un Balón de Oro con los 'Red Devils'», prosigue el exmandatario blanco.

Durante las nueve temporadas que Ronaldo ha vestido la camiseta del Real Madrid, el astro portugués ha ido pulverizando récords a la par que levantaba trofeos (cuatro Champions, dos Ligas, dos Copas del Rey, tres Mundialitos, tres Supercopas de Europa y dos de España). Títulos que se suman a la demoledora estadística de promediar más de un gol con la equipación blanca por partido. Unos datos que hacen olvidar los 94 millones que tuvo que pagar en 2009 el Madrid por Cristiano Ronaldo. «Fijamos una cantidad de 80 millones de libras. Teníamos ese dinero en caja y lo dejamos todo firmado en diciembre», rememora Calderón, quien lamenta que Florentino Pérez no haya cuidado durante casi una década al '7' del Madrid. «Se produjo un desencuentro entre el actual presidente y Ronaldo desde el primer instante, ya que no aceptó las herencias recibidas. Dos leyendas del club como Iker Casillas y Raúl salieron por la puerta de atrás, sin ningún homenaje. El caso de Cristiano es el mismo. Cuando vio el contrato de Ronaldo, lo primero que dijo es que era un jugador muy caro y que por ese dinero iba a traer a otros dos o tres jugadores. No quería aceptar la realidad de quién le contrataba. Todo esto el jugador lo supo y estuvo dispuesto a renunciar a jugar en el Real Madrid», asegura Calderón.

«Dos leyendas como Iker Casillas y Raúl también salieron por la puerta de atrás» Ramón Calderón

Esa situación, según el palentino, molestó a Cristiano Ronaldo que estuvo cerca de romper el acuerdo que en diciembre había cerrado con el jugador portugués. «Tanto Ronaldo como el club, habíamos firmado una cláusula de 30 millones de euros por si alguna de las dos partes decidía romper unilateralmente el acuerdo. Ronaldo estaba decidido a renunciar a ese dinero, porque no quería estar en un equipo en el que el presidente no le quería. A partir de ahí, el desencuentro ha estado presente y ahora se va a la Juventus, donde ganará lo mismo o un poco más que en el Real Madrid, con la diferencia de que recibirá el cariño que no le dieron en Madrid», relata el palentino, quien hace hincapié en el problema que tiene Florentino Pérez con las herencias de otros presidentes.

«Enseguida vendió a Wesley Sneijder, Arjen Robben y Gonzalo Higuaín. Con Marcelo y con Cristiano no podía hacerlo hasta que la cuerda se rompió después de mucho tiempo. Nadie se atreve a vender a estos jugadores, aunque con otros jugadores sí que lo hizo. Nosotros habíamos previsto un equipo con Cristiano y Robben y no pudo ser. Da la casualidad que una vez fuera del Madrid, Sneijder y Robben se enfrentaron en la final de la Champions del Santiago Bernabéu en el 2010 (Bayern de Munich-Inter de Milán)», apostilla Calderón.

«Cristiano, en ese momento, fue el fichaje más caro, pero a la vez fue el más barato» Ramón Calderón

Las críticas a Florentino Pérez se tornan en halagos cuando escucha el nombre del entonces director deportivo Predag Mijatovic, otro de los artífices de que el madridismo haya disfrutado de un jugador que ha marcado una época. «Mijatovic vio la importancia de fichar a este jugador. Era clave. Solamente había dos jugadores en el mundo que destacasen por encima del resto, Messi y Ronaldo. Messi era inalcanzable porque estaba en el Barcelona y Cristiano era prioritario. De Mijatovic también hay que destacar que fue el artífice de los fichajes de Marcelo, por cinco millones de euros, y de Higuaín, por diez millones de euros. Son cantidades muy bajas para lo que se mueve hoy en el fútbol y ahí están los resultados», señala Calderón, que destaca la rentabilidad deportiva y económica del máximo goleador del Real Madrid. «En ese momento fue el fichaje más caro, pero a la vez más barato. Era mucho dinero, pero venía con un Balón de oro y una Champions. Ya había destacado muchísimo, como en la final de la Copa de Europa de Moscú que ganó con el United. En aquel momento todos lo vimos», afirmó Calderón.

A pesar de las diferencias que siempre han perseguido a Calderón y a Florentino Pérez, el expresidente palentino no tiene ningún reparo en destacar la importancia que ha tenido Ronaldo en el Madrid, a pesar de que los nueve años de Cristiano como blanco han sido con Florentino Pérez. «Es verdad que nunca dijo que lo fichó. Yo estaba allí, pero lo hubiese hecho cualquiera. Cuando surgió esa oportunidad, cualquiera que hubiese estado en ese puesto, no lo hubiera desaprovechado. No me siento especialmente responsable y el dinero no lo puse yo, como sucede con todos los fichajes. Lo perseguimos, lo luchamos y lo conseguimos. No tiene mayor trascendencia», apunta Calderón, que no ha podido felicitar directamente a Cristiano tras su fichaje por la Juventus.

«No descartaría que lograse una Champions más con la Juventus, es un gran equipo» Ramón Calderón

«Hablé con Jorge Mendes (representante de Ronaldo) y le mandé un mensaje. Él ha considerado oportuno este momento para decidir el cambio de equipo. Le han dado cariño y sabe que la Juventus es un equipo fuerte con una gran superioridad en la Serie A. Le irá bien, seguro. Con este talento, calidad y su ambición es imbatible. He conocido a otros jugadores como Ronaldo Nazario, Robinho... que, cuando han ganado títulos, se han relajado. Es lógico. Cristiano quiere llegar hasta los 40 y estoy seguro de que lo va a conseguir. Tiene otros cuatro o cinco años a este nivel. No descartaría que ganase otra Champions con la Juventus», concluyó el expresidente del Real Madrid, Ramón Calderón, el gran artífice de que Cristiano Ronaldo haya liderado una de las etapas más prestigiosas del Real Madrid con tres Champions consecutivas.