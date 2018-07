Ramón Calderón: «el anuncio del fichaje de Lopetegui no beneficiaba a nadie» Ramón Calderón, en un acto cuando era presidente del Real Madrid. / EFE El palentino afirma que «ahora, tristemente, las cosas no van bien en la Federación Española de Fútbol» ÁLVARO MUÑOZ Palencia Jueves, 12 julio 2018, 17:26

El expresidente del Real Madrid Ramón Calderón no se mantuvo al margen y analizó el fichaje de Julen Lopetegui como entrenador del conjunto blanco a dos días del inicio de la fase final del Mundial de Rusia. Una decisión que desencadenó un torbellino en la concentración de la selección y que terminó con la destitución del técnico vasco y con un papel discreto del combinado que heredó Fernando Hierro.

«No entiendo el anuncio del fichaje de Lopetegui dos días antes del Mundial, salvo que, conociendo a Florentino, lo hiciera pensando que le iban a echar más tarde. De esta forma, le echaban y evitaba contratar a un entrenador fracasado», aseguró ayer Ramón Calderón, quien cree que Florentino Pérez ya sabía que la selección no iba a hacer un buen papel en Rusia. «Pensaba que la selección española no iba a tener éxito, porque anunciarlo dos días antes no beneficiaba a nadie. Ni a la Federación Española de Fútbol, ni a su presidente (Luis Rubiales), ni al propio Real Madrid. Ahora mucha gente piensa que el Madrid entorpeció un posible buen mundial de España. Tampoco ha favorecido a Lopetegui, que ya empezará con una cruz su etapa en el conjunto blanco», prosiguió.

Asimismo, el exmandatario blanco considera que esa actuación de Florentino Pérez volvería a crear sentimientos negativos hacia el Real Madrid. «Ese hecho ha generado enemistad y antipatía hacia el madridismo», señaló Ramón Calderón, que se ha alejado del mundo del fútbol. «Cuando se fue Ángel María Villar de la presidencia, yo también me fui. Ahora tristemente las cosas no van bien en la Federación Española de Fútbol», concluyó el exmandatario del Real Madrid.