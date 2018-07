«No quería dejar pasar esta oferta» Manu González (i), Álex Conde y el presidente Agustín Cuenca, en las gradas de La Albuera. / Antonio de Torre Álex Conde, el nuevo fichaje de la Segoviana, asegura que se decidió por la Segoviana «por su ambicioso proyecto» FERNANDO ARCONADA Segovia Viernes, 13 julio 2018, 21:17

Viene de destacar en el Deportivo Haro, donde ha marcado una buena cantidad de goles (más de una treintena), pese a no ser un delantero centro. Se llama Alejandro Conde (Talavera de la Reina, Toledo, 1992). Álex Conde. A algunos les sonará si rescata las alineaciones de otros años de equipos del grupo VIII de la Tercera División.

Es el primer fichaje de la Segoviana para la nueva temporada «y uno de los puntales del equipo. Nuestra idea, como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, es la de tratar de pelear por subir otra vez a Segunda B y tras la marcha de algunos jugadores nos hacía falta gente de calidad y que marque las diferencias en la zona de arriba (en referencia a la marcha de Fernán, que tan buen rendimiento dio al equipo). A partir de aquí lo único que podemos hacer es desearle suerte y que mantenga el nivel que ha mantenido en el resto de equipos en los que ha estado», comentó el presidente Agustín Cuenca durante la presentación del nuevo jugador.

Conde tenía varias ofertas. Con la temporada que ha realizado, normal que se lo rifaran. No solo del grupo VIII. «He estado apurando un poco el mercado porque la idea era aprovechar la buena temporada que hice el año pasado marcando tantos goles e intentar jugar en Segunda B. Estaba a la espera de varias respuestas. De Tercera tenía ofertas de equipos muy fuertes como la de la Segoviana. No quería dejar pasar esta oferta y al final me decidí venir aquí por un ambicioso proyecto hecho para ascender. Si puede ser primeros, primeros, pero intentar el ascenso a Segunda B y devolver al club y a la ciudad a la categoría en la que tiene que estar», comentó a los medios durante su presentación, tras posar ante los reporteros gráficos, dar sus primeros toques al balón, pisar el césped del municipal de La Albuera y lucir la que va a ser a partir de ahora su nueva camiseta, la de la Gimnástica Segoviana.

Conde también se refirió a lo que puede ser el grupo. No le es desconocido. «Parecía que iba a bajar un poco con los ascensos de Unionistas y del Salmantino, pero hay equipos el Zamora, el Real Ávila, el Astorga, la Arandina, la Segoviana... y luego hay también un grupo de equipos que pelean por estar ahí, como ha pasado con el Tordesillas, el Almazán... Hay equipos fuertes. Esta es una Liga muy competitiva y va a haber que luchar cada partido y ser regulares para poder estar arriba y estar en la mejor posición para luchar por el ascenso».

Tampoco le resultará extraño jugar en La Albuera. «No sabría decir de memoria las veces que he venido a jugar; cinco o seis... Es un campo que me viene bien porque es un campo con unas dimensiones muy grandes, así que a vamos a intentar también que la afición cuando venga nos vea ganar y disfrute», comentó el jugador.

Se desenvuelve bien en muchas posiciones de ataque. «El año pasado jugué de extremo izquierdo, pero tenía mucha libertad para entrar por dentro y casi nunca estaba en la banda. Me justa jugar por el centro, de mediapunta, pero al final tú te adaptas a lo que quiere el entrenador y a lo que crea que es lo mejor para el equipo. He jugado en todas las posiciones de ataque», añadió.