Pintadas en contra del grupo que quiere invertir en la Segoviana en su sede de Madrid Aspecto que presentaba la fachada de la sede de Teknei en Madrid. / Prensa Segoviana La Gimnástica condena los hechos y también las llamadas «amenazantes e injuriosas» que han recibido directivos del club FERNANDO ARCONADA Segovia Miércoles, 18 septiembre 2019, 19:55

El debate sobre la conversión de la Gimnástica Segoviana en Sociedad Anónima Deportiva tras el anuncio por parte de la junta directiva de la Segoviana de que un grupo (Teknei) está dispuesto a invertir en el club no debería trascender los ámbitos del respeto y de la cordialidad. Se presenta profundo, intenso... Cada uno tendrá su opinión al respecto; unos lo verán con buenos ojos, otros serán reticentes y lo mirarán con cierto recelo y alguno, indeciso, esperará a a la asamblea informativa del próximo 4 de octubre para conocer de primera mano todos los detalles, antes de tomar una decisión importante para el futuro del club, el referéndum del día 20 de octubre.

No debería. Otra cosa es extralimitarse y eso es lo que ha sucedido en las últimas horas, con pintadas que han aparecido en la sede de Teknei en Madrid. La Junta directiva de la Gimnástica Segoviana quiere manifestar su enérgica condena a las pintadas que en la sede de Teknei, que una persona o grupo de personas han efectuado la noche del pasado martes. Esta repulsa se hace extensible a la sucesión de llamadas amenazantes e injuriosas recibidas en la propia Teknei, en los teléfonos personales de algunos directivos de la Gimnástica, y vertidas en las redes sociales la mayor parte de las veces amparadas en el anonimato.

«Estas intolerables faltas de respeto no hacen más que de mostrar la intransigencia de un reducido grupo de personas y ponen de manifiesto su poco respeto hacia los que no piensan como ellos», comunicaron. La directiva de la Gimnástica está convencida de que estas manifestaciones no son representativas del socio gimnástico, que en situaciones dramáticas de supervivencia del club no demasiado lejanas en el tiempo han sabido apoyar a la Gimnástica desde el respeto y la tolerancia.

La directiva de la Gimnástica insiste en la transparencia de su actuación, del seguimiento escrupuloso de los pasos necesarios para ofrecer a los socios del club , auténticos garantes de su existencia, una información que puede ser trascendente para la institución. Serán los socios y no la directiva los que decidan si la propuesta de Teknei debe ser aceptada, en referéndum y ante notario. El debate en este tipo de situaciones es tan saludable como necesario y todos los miembros de la actual directiva están dispuestos a él desde el diálogo correcto y el respeto.

La directiva de la Segoviana quiere, además, mandar un mensaje de tranquilidad y prudencia que evite los conflictos entre los socios lo que sin duda no sería beneficioso ni para el club como institución ni para la ciudad de Segovia en general.

Teknei se ha suma también a la denuncia pública el acto vandálico en forma de pintadas sufrido en sus instalaciones de Madrid la pasada noche. La empresa entiende que semejante agresión, «absolutamente injustificada, no es representativa de la educada y respetuosa afición gimnástica». Teknei mantiene su intención, con debate y diálogo incluidos, de ofrecer a los socios de la Gimnástica su propuesta el próximo día 4 «con el respeto que se merece una institución de más de 90 años de existencia».

Hasta entonces y para evitar conflictos, los representantes de Teknei no harán más declaraciones públicas aun siendo conscientes del trastorno que generan a algunos medios de comunicación con los que había pactadas entrevistas (como es el caso de El Norte de Castilla), y a los que desde Teknei les piden disculpas públicamente.