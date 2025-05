'Pichina' cuelga el silbato: «Me dicen que siga, pero desde la pandemia hay mucha agresividad en la grada»

José María Niño, quizá este nombre no le suene de nada. Pero si usted es un habitual de los campos de fútbol de la ciudad ... y le digo 'Pichina' seguro que ya cae en quién es. No es para menos, cómo no conocer al árbitro que lleva durante más de veinte años impartiendo 'justicia' en los partidos entre chavales de la ciudad.

Un carácter que no pasa desapercibido, en ocasiones, de la escuela de Mateu Lahoz, y que dejará huérfanos los campos de fútbol base desde este domingo a las 12:30 cuando arbitre al Don Bosco vs CD Victoria B. Su último partido antes de colgar los tacos y guardar el silbato en un cajón. Precisamente la narrativa ha querido que se despida frente al club al que arbitró por primera vez, el CD Victoria.

Después de casi 25 años y miles de partidos a sus espaldas, solo ha mostrado una tarjeta amarilla y una roja. «En fútbol base antes no se sacaba tarjeta, se sentaba al jugador tres minutos y a veces ni eso. Cuando veías a alguien más rebelde que la estaba liando, le decías al entrenador que le sentara un rato para que se enfriara», comenta 'Pichina'.

Árbitro desde la cuna. Ya cuando estaba en el club Santo Toribio, lo que ahora forma la Unión Delicias, se vestía de negro cuando no había un árbitro disponible. Picado por el gusanillo, un día le preguntó a un amigo que «cómo iba esto de ser árbitro», le llevó a la federación y hasta hoy.

¿Por qué tantos años con los niños? José María no lo duda. «Son diferentes, más nobles, más sinceros, tienen muchísima ilusión», comenta. «Aprendes de ellos como ellos aprenden de ti», incide. Y es que 'Pichina' está ahí para echarles una mano «aunque no sea su cometido» en colocar una barrera o explicar como realizar un saque de banda o de esquina.

«Los niños van a disfrutar y los padres lo rompen. Insultan incluso a árbitros menores de edad»

Si se tiene que quedar con algo malo del fútbol base, serían sin dudarlo algunas personas que se sientan en la grada y eso que él tiene «malas pulgas». «Los niños van a disfrutar y los padres lo rompen. Insultan incluso a árbitros menores de edad». Una falta de educación por parte de los progenitores que ha sido uno de los principales motivos para que este veterano árbitro cuelgue las botas. «Hay gente muy buena, pero desde la pandemia la gente es de otra manera, más irascible, antes todo era más suave aunque sabemos que la figura del árbitro no gusta a la gente y algunos van solo a picar, como el que te dice que tú estás ahí para ganar dinero y no saben que tengo que pagar una ficha para arbitrar», detalla.

Ampliar José María se preocupa por una jugadora tras sufrir un golpe. J. C. Castillo

Después de tantos años, José María ha vivido miles de anécdotas en el campo. Muchas buenas, como cuando hacía la ola en el campo de la Cistérniga con los jugadores de ambos equipos. «Nunca me he arrepentido de ser árbitro, me encanta el 'tercer tiempo' con un bocadillo de morritos. Es todo muy cercano, llegan los niños y te dicen: pues te has equivocado en esto. Y les dices:pues sí, pero también me he equivocado a tu favor en esto otro, todos fallamos»·, comenta.

Pero también malas. Y en las malas, precisamente empezó pronto. «En mi primer encuentro hubo una señora todo el partido poniéndome caer de un burro«, confiesa. Aunque si hay una anécdota que no va a olvidar nunca, es una que le traslada a un frío enero en el Real de la Feria. Allí, durante todo el partido, una mujer se dedicó a gritar y dar instrucciones a un tal José, «en el descanso pregunté a uno de los niños quién era esa mujer y me respondió que su madre. Le dije, la que le había caído y su respuesta fue que en casa es peor».

«A veces existe mucha ignorancia, reclaman y piden a los niños que salgan del fuera de juego en saques de banda»

En otra ocasión, recuerda cómo un hombre inició una discusión con él y un niño se acercó, le tiró del pantalón y le dijo que era su padre y que no le hiciera caso. «A veces existe mucha ignorancia, reclaman y piden a los niños que salgan del fuera de juego en saques de banda, yo cuando se ponen así, les digo que les doy el silbato y que piten ellos que necesitamos gente».

Por desgracia, también ha sido testigo de agresiones entre los propios padres. José recuerda en un día lluvioso como «se lió la del pulpo». «Un niño le dio un golpe a otro y su abuelo se quejó, le dijeron: abuelo, que son niños y esto es fútbol, si no que se vaya a jugar al parchís. En ese momento se liaron todos a tortazo limpio». «Tuve que ofrecer al hombre mi botiquín porque tenía unos raspones», detalla. Lo más curioso es que tan solo quedaban 30 segundos para acabar el partido, por lo que 'Pichina' metió a los niños en el vestuario y acabó el partido.

Los banquillos son otra historia, «ahora hay gente muy buena, pero como en todo siempre hay alguien que mete la gamba. Hay que entender que cuando alguien va perdiendo, estás más nervioso, estás tenso y te pueden dar una mala contestación».

«El problema es que muchos padres piensan que su hijo va a ser el próximo Messi y no le dejan disfrutar. Llegar a ser profesional es muy difícil, por eso yo siempre les digo que tienen que venir a pasarlo bien y ver a sus hijos, no a darles problemas», confiesa José, aunque asegura que estos casos, por suerte, «no son muchos».

Ampliar 'Pichina' posa con jugadores y entrenadores de los dos equipos en su último partido como árbitro. José C. Castillo

Tirando un poco de memoria, recuerda haber arbitrado a Miguel de la Fuente (ex del Puecela), a Jacobo, ex portero del Real Valladolid, a Chuki… «Es gente que luego se acuerda de ti y te saluda. También los padres, son muchos los que me piden que no me vaya y me guardan mucho cariño».

Una forma de ser y de actuar que le llevó a ganarse el reconocimiento de la Delegación Provincial en 2007. «Son cosas que te alegran y que te hacen disfrutar, que es lo que yo quiero. Aunque sé que a algunos les caigo mejor que a otros, porque las cosas como son, yo no me callo», concluye 'Pichina'.