El peligro de un filial ofensivo Ivi celebra un gol con la Segoviana. / Antonio Tanarro Manu González, técnico de la Segoviana, y el delantero Ivi analizan las claves del partido del domingo frente al Júpiter Leonés FERNANDO ARCONADA Segovia Jueves, 7 febrero 2019, 22:27

En la primera vuelta, cuando la Segoviana se enfrentó al Júpiter Leonés (filial de la Cultural y Deportiva Leonesa), el técnico Manu González ya avisó que era un equipo a tener en cuenta. «Alguno sonreía porque iban abajo y no habían ganado, pero ya dije que nos podían dar algún susto, como así fue, que empatamos». Y ahí están. Son una de las revelaciones de la temporada en este grupo, que ocupa la novena posición con 35 puntos.

«Es un filial que tiene jugadores muy buenos, con experiencia a pesar de su juventud tanto en Tercera como en Segunda B algunos de ellos. En cada línea, desde la portería, tienen jugadores muy a tener en cuenta, hasta la delantera». Y por eso mantiene esa opinión. «Ahora en esta segunda vuelta, con más confianza y con jugadores más asentados, conocedores del terreno son un rival más peligroso», apuntó.

Manu González espera un «equipo muy ofensivo. Al final los filiales tienen ese ADN que les gusta ir más hacia adelante que hacia atrás; jugadores con mucho talento, muy rápidos, que en transiciones son de los mejores equipos de la categoría y quizás por eso fuera de su campo consiguen buenos resultados. Seguro que nos van a poner en aprietos pero sabemos sus virtudes y cómo podemos neutralizarlas. Sabemos lo que nos jugamos y preparamos todos los partidos de igual manera, respetando al rival, intentando saber cuáles son nuestras virtudes y dónde podemos hacer daño. Esperamos ganar», comentó el técnico.

Eso sí, el conjunto gimnástico llega un poco en cuadro a este partido, en una semana complicada porque además del sancionado Dani Calleja, están también los problemas de Álex Conde, que sigue lesionado y el lunes le van a hacer nuevas pruebas porque no termina de recuperarse; Elías lleva enfermo toda la semana y aunque se recupere pronto a estas alturas parece complicado que llegue a tiempo; Agus Alonso sigue entrenando con el grupo, aunque parece que todavía es pronto para que tenga minutos, y tanto Dani Arribas como Asier Arranz siguen en su proceso de recuperación. A ellos se suma el central Charly que el lunes en el entrenamiento sufrió un golpe en el abductor y está pendiente de pruebas. «Como digo siempre, este equipo si por algo se caracteriza es porque el entrenador da minutos a todos y por suerte, al contar con 16 sé que van a estar a buen nivel y los once que salgan de inicio más los que estén en el banquillo están de sobra preparados».

El delantero gimnástico Ivi era de la misma opinión que su entrenador respecto al rival del domingo. «Como ha dicho el míster es un equipo filial, que quiere tener siempre el balón y al que le gusta mucho atacar, como cualquier filial, y seguro que nos lo va a poner difícil. Nosotros tenemos que utilizar nuestras armas para evitar que ellos estén cómodos y sobre todo para ganar el partido, que es lo que queremos», apuntó el jugador.

Esa dificultad ya quedó patente en el partido de la primera vuelta. Ivi destacó sobre todo la velocidad de su rival, «sobre todo arriba; ellos en transiciones ofensivas van muy bien; corren mucho y bien, que es lo importante y nos pueden crear mucho peligro». ¿Cuál puede ser la solución? «Estar muy atentos en las vigilancias para evitar que corran; nuestras pérdidas también pueden ser importante; habrá que minimizarlas y ver si podemos hacer un buen partido».

El jugador tuvo la ocasión de volver a disputar unos minutos tras su lesión. «La primera que he tenido. No es que haya sido una lesión grave pero sí molesta porque es un edema óseo en el talón que al andar me impide estar al cien por cien, pero tengo que contar con ello, que puedo tener un poco de dolor, pero si solo es eso, bienvenido sea. Ahora, quitando este pequeño golpe, me encuentro bien, físicamente estoy bien; he vuelto a coger forma y a ver si no puede haber más sustos de aquí hasta el final de temporada».