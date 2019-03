El Palencia Cristo cae en la trampa del Atlético Astorga

El Palencia Cristo cogió la pistola, apuntó a su pie y se disparó sin miramientos para despedirse, aunque no sea matemáticamente, del 'play off'. Los morados cayeron ayer en las provocaciones del Atlético Astorga y los leoneses supieron bajar mejor al barro para llevarse los tres puntos de La Balastera. Eso también es fútbol. Antes de que las expulsiones y la polémica rondará La Balastera, el fútbol de calidad y ocasiones reinaba en el estadio palentino. El cero a cero no era sinónimo de tostón y los dos equipos querían la victoria para seguir con opciones de disputar la fase de ascenso.

El encuentro arrancó con un posible penalti a favor de los palentinos gracias a una internada de Garre, que decidió no tirarse al suelo y disipar todas las opciones de que el árbitro pitase la pena máxima. Esa acción era respondida por el central Jesús en un saque de esquina. Los morados se centraban en exprimir la velocidad de Mikel, Adri Pérez y Zubi, que ha pasado del ostracismo a titular indiscutible con Julio César. La rapidez de los morados la contrarrestaba el Astorga con el dominio de la pelota, lo que propició la primera gran ocasión de peligro de los leoneses con Gonzalo como protagonista. El centrocampista lanzó y su disparo se fue lamiendo el palo, tras un ligero toque de Ramón.

0 Palencia Cristo Adri Muñoz, Dani Burgos, Pablo, Ramón, Kaka, Viti (Chuchi, min. 56), Zubi, Abajo, Garre (Alvarito, min. 61), Adri y Mikel (Ángel, min. 72). 2 Atlético Astorga Berlana, Emilio, Jorge, Jesús, Víctor, Gonzalo, Peláez (Bandera, min. 82), Taranilla, Puente, Javi Amor y Albertín (Ayoub, min. 46). Goles 0-1, Peláez (min. 61). 0-2, Ayoub (min. 83). Árbitro Calleja Castrillo (Burgos). Amonestó al local Pablo y expulsó por roja directa a Adri Pérez y por doble amarilla a Ramón. Por los visitantes amonestó a Víctor y expulsó al entrenador Miguel Ángel Miñambres. Incidencias Partido correspondiente a la trigésima jornada del grupo VIII de Tercera División entre el Palencia Cristo y el Atlético Astorga en La Balastera ante 600 espectadores.

Con el paso de los minutos, el Palencia Cristo buscaba los errores del Astorga, lo que propició que un eléctrico Mikel marrara una clara ocasión para su equipo. Acto seguido, los leoneses pagaban con la misma moneda y aprovechaban un error en la salida del balón para tener una doble ocasión, que concluyó Kaka sacando el balón sobre la línea de gol. Eran los mejores momentos del Astorga, aunque el Palencia Cristo se encontraba muy cómodo sobre el césped de La Balastera, a pesar de que la seguridad defensiva de los últimos encuentros se empezaba a evaporar. Era un partido de golpes, de mandar ganchos a la mandíbula rival, de noquear y no dejar pensar al contrario y en esas estaban los dos equipos. Incluso Zubi pudo cambiar el guion del encuentro en el tramo final de la primera parte.

En el descanso, el enfrentamiento se empezó a calentar en el túnel de vestuarios, cuando el entrenador rival recriminó una acción a Víctor Abajo. El línea lo vio y terminó con el técnico expulsado. Esa roja afectó más al Cristo que al Astorga, que no le modificó el planteamiento y a quien no importaba que el encuentro se fuese del ring al barro.

Pero antes de que todo explotase en bronca, tarjetas e insultos, Peláez, con un tiro desde la frontal adelantaba a su equipo. Acto seguido, Mikel tuvo el empate en sus botas, pero su disparo se encontró con el larguero. Julio César se encargaba de pedir calma a sus jugadores para que el partido no se terminara de romper, pero no le hicieron caso, sobre todo Adri Pérez, que acabó expulsado tras golpear con su rodilla la cara de Víctor, que, con anterioridad, había fingido varias agresiones. Cuando la hubo, el árbitro la vio y el palentino se enfrentará ahora a una posible sanción ejemplar. Es el otro fútbol, igual de efectivo que los goles y que ayer el Astorga lo llevó a la práctica al contar en sus filas con futbolistas como Emilio y Javi Amor. Los morados no supieron leer esa faceta del juego y terminaron pagando un excesivo precio, porque a raíz de la expulsión, el conjunto morado no tuvo opciones. La complejidad del encuentro se elevó cuando, a falta de siete minutos para el final, Ayoub ponía la puntilla con el segundo tanto. En la celebración, Ramón, con una amarilla, se empecinó en protestar al árbitro que le terminó enseñando la segunda y el camino a vestuarios. Esa fue la última historia de una batalla en la que los leoneses exprimieron mejor sus armas. Esas que han servido para que el Astorga aún tenga opciones de seguir en la lucha para la clasificación para el 'play off' y esas mismas que sirvieron para enterrar las ilusiones de los morados.