Liga francesa Neymar no habla de su futuro y afirma que está «casi» recuperado de su lesión Neymar, pasándoselo bien en el acto. / Reuters Unas horas antes, subió una historia a Instagram con una cita bíblica y un retrato suyo con la camiseta del F.C. Barcelona COLPISA / AFP Madrid Sábado, 13 julio 2019, 20:29

Neymar afirmó este sábado que está «casi» recuperado de su lesión en el tobillo derecho y hasta jugó unos minutos al fútbol durante un evento organizado por su organización benéfica 'Instituto Proyecto Neymar Jr' en el estadio de Sao Paulo (sureste), días antes de su esperado regreso al Paris Saint-Germain.

«Ya estoy casi 100% recuperado, solo falta volver a entrenar. Hoy voy a patear la pelota por aquí», dijo el atacante durante un acto en Paria Grande, en el litoral de Sao Paulo, según declaraciones reproducidas por los portales Globoesporte y UOL.

El jugador es esperado el lunes en París para retomar entrenamientos con el PSG, una semana después de lo previsto por el club francés. Su retraso puso en evidencia un posible divorcio entre Neymar y el equipo que lo fichó en 2017 por 222 millones de euros, el más caro de la historia. Asimismo, la estrella de Brasil no quiso hablar en el acto del posible expediente sancionador del conjunto galo ni de un supuesto retorno al F.C. Barcelona.

Horas antes, Neymar subió un enigmático vídeo a Instagram mostrando un retrato suyo con la camiseta del Barça con una frase de la Biblia «Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová».

Por otro lado, el agente Kia Joorabchian, representante de Philippe Coutinho, mostró su enfado declarando que una parte del club cuenta con el carioca pero otra lo quieren meter dentro de la operación Neymar y por tanto, el centrocampista recalaría en el equipo parisino «Pep Segura me dijo que era intransferible. Me lo dijo esta misma pasada semana. El presidente me dijo lo mismo la semana pasada en Barcelona. Que no tenía la intención de vender el jugador a ningún club. Bajo este discurso, decidimos no mirar el mercado y es por eso que el jugador no tiene ofertas», explicó en Radio Montecarlo. Y prosiguió «Es un hecho que André Cury funciona con un discurso diferente al del Barça y está presionando para que Coutinho sea incluido en la transferencia de Neymar al PSG. He guardado silencio en este periodo, pero no permitiré que Barcelona mienta sobre el jugador. ¡Deben decir la verdad! Y si quieren que Coutinho se vaya, tienen que decirlo. Y con el jugador, decidiremos qué es lo mejor para su futuro», indicó de forma contundente Joorabchian.