Real Madrid Solari: «La mayoría de mis jugadores han estado a la altura del escudo» Santiago Solari, en rueda de prensa. / Efe El técnico del Real Madrid vivió su rueda de prensa más tensa en la previa del partido ante el Vallladolid JAVIER VARELA Madrid Sábado, 9 marzo 2019, 14:49

Santiago Hernán Solari se enfrentó a una de las ruedas de prensa más difíciles desde que es entrenador del Real Madrid. Y lo hizo tras hacer esperar 81 minutos a los medios de comunicación «Mil disculpas por el retraso es culpa mía», fueron sus primeras palabras. Tras haber dicho adiós a la Copa del Rey, a la Liga y a la Champions en siete días, el técnico argentino ha visto cómo su cargo ha pasado a pender de un hilo y puede quedar sentenciado dependiendo de lo que ocurra este domingo en el José Zorrilla ante el Valladolid. Y lo harán «con profesionalidad». «En la adversidad es donde se ve el carácter y no es una frase hecha. Se ve quién está y quién no, quién da la cara, quien está contento y triste… Va a ser un partido muy duro y el Valladolid va a salir a sacar todo lo posible y nosotros también debemos».

Solari no fue tan políticamente correcto como en anteriores ocasiones yal ser preguntado que si sus jugadores habían estado a la altura del escudo del Real Madrid fue rotundo: «La mayoría de mis jugadores han estado a la altura del escudo y a los que no lo han estado se lo he transmitido». Además, fue directo a la hora de hablar sobre lo que deben hacer para sumar la victoria ante el Valladolid: «La clave es jugar como un equipo».

Además, tendrá que afrontar el partido con muchas bajas. Gareth Bale, Dani Carvajal, Vinicius, Lucas Vázquez y Mariano no estarán en Pucela por lesión y tampoco estará Sergio Ramos, protagonista de la semana por su bronca con Florentino Pérez en el vestuario tras la derrota ante el Ajax. El capitán, pese a estar sancionado, viajará con el equipo para hacer piña y estar junto a sus compañeros en estos momentos difíciles, algo que Solari valoró de forma positiva. «Me parece muy bien que viaje para apoyar a los compañeros, al club y ejercer como capitán», señaló.

Las bajas le obligarán a contar con jugadores menos habituales como Isco, que pidió perdón a la plantilla por no haber acudido en el autocar del equipo al partido ante el Ajax tras saber que no estaba convocado. «Las cuestiones disciplinarias las manejamos de forma privada», dijo Solari con gesto muy serio. «En lo deportivo es así aquí y en todos los equipos. Para jugar primero hay que ponerse en forma y luego tener forma competitiva», dijo en un ataque directo al centrocampista malagueño.

Sobre su futuro y la posibilidad de que sea destituido en los próximos días, Solari apeló a una frase que dijo el mismo día que fue presentado como entrenador del Real Madrid. «Todos estamos de paso y en un puesto como este más aún y lo más importante que tiene cualquier entrenador es el siguiente partido». Sin embargo, sí dejó claro que «el compromiso es el máximo siempre» y que para él «es un honor servir a este club».

Por último, reconoció que «es un momento triste y doloroso, pero no es incompatible con el agradecimiento y el reconocimiento del orgullo y el honor de este equipo que fue eliminado de la Copa de Europa después de más de mil días». Además, recordó que «vamos a hacer lo mejor que podamos cada uno y sabemos que es no es el momento más bonito, pero tenemos una obligación profesional y tenemos que quedar lo más arriba posible». «Y matemáticamente tenemos opciones en la Liga, sorprendió para finalizar».