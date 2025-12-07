El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza decreta el ingreso en prisión del jefe de Estupefacientes de Valladolid
Ferran Torres celebra uno de sus tres goles al Betis. C. Quicler / AFP
Análisis

Ferran Torres se convierte en 'Ferrandowski'

El valenciano firmó una nueva exhibición como 9 ante el Betis, con 'hat-trick' incluido, y ya suma once goles en Liga este curso

Daniel Panero

Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:23

Comenta

Ferran Torres ha completado al fin su transformación. El atacante valenciano demostró ante el Betis en La Cartuja que está sobradamente preparado para dejar ... de ser una solución de emergencia y convertirse en un nueve con todas las de la ley. Ha aprendido, a la sombra de Robert Lewandowski, todos los fundamentos para ser un jugador de área y ha cultivado un instinto goleador que se ha ido desatando temporada tras temporada. Sus tres tantos contra los verdiblancos son la prueba definitiva del nuevo arma de Flick, un jugador que ha pasado de ser Ferran a ser 'Ferrandowski'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Trasladado al hospital tras forcejear con un ladrón que intentó robarle en Delicias
  2. 2 Suspendido el videomapping sobre la Controversia de Valladolid en la fachada de San Pablo
  3. 3 Un vehículo choca contra la escultura del toro en los jardines de la Rubia
  4. 4

    Comienzan a declarar los arrestados por la operación en la que cayó el jefe antidrogas de Valladolid
  5. 5 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  6. 6

    La jueza decreta el ingreso en prisión del jefe de Estupefacientes de Valladolid
  7. 7

    Culmina la conversión del antiguo edificio de oficinas Torre Ariza con 64 de los 70 pisos vendidos
  8. 8 El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa este domingo a disposición judicial
  9. 9

    El último esqueleto de la crisis cumple 15 años de ocupaciones, incendios y miseria en San Isidro
  10. 10

    «Es una alegría dar un premio así, que vean que en Pajarillos también pasan cosas buenas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Ferran Torres se convierte en 'Ferrandowski'

Ferran Torres se convierte en &#039;Ferrandowski&#039;