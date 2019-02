Derbi Courtois y Morata, de los cánticos a los silbidos Thibaut Courtois y Álvaro Morata. El portero del Real Madrid y el delantero del Atlético se enfrentarán a su pasado y a la grada del Metropolitano JAVIER VARELA Madrid Jueves, 7 febrero 2019, 13:13

Thibaut Courtois y Álvaro Morata vivirán una situación paradójica en el Wanda Metropolitano. Los dos jugarán su primer derbi en el estadio rojiblanco como jugadores del Real Madrid y del Atlético, respectivamente. Una situación que a principios del mes de agosto ninguno hubiera imaginado cuando compartían el vestuario del Chelsea. Ambos serán el centro de atención de una grada que subió a los altares al portero en los tres años que defendió la camiseta del Atlético –de hecho tiene una placa en el tan criticado Paseo de Leyendas del feudo rojiblanco ya que fue decisivo en la Europa League de 2012, la Copa de 2013 y la Liga de 2014- y pitó a rabiar al delantero siempre que visitó al equipo colchonero con la camiseta blanca, primero, y con la del Chelsea después. Hasta ahí todo dentro de la normalidad.

Sin embargo, los dos tendrán que afrontar el partido con el peso de sus cánticos en momentos de celebración cuando jugaban en el otro equipo. Courtois se atrevió a cantar aquello de 'salta, salta, salta, pequeño canguro y a los madridistas…' desde el balcón de la Comunidad tras ganar la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu al eterno rival, mientras que el delantero tras conquistar la 'décima' al Atlético en Lisboa, no dudó en mostrar su sentimiento madridista en el mismo balcón cantando «que se enteren todos los indios quién manda en la capital». Ahora, seis y cinco años después, los dos tendrán que asumir aquello que dijeron. Situación ya definida por el refranero popular: 'El que al cielo escupe en la cara le cae'.

Extrañas declaraciones de Courtois

En principio, más difícil será la tarde para Courtois. Su fichaje por el Real Madrid antes de la Supercopa europea de Tallin se entendió como una ofensa a los tres años vividos en el Atlético y la grada, desde que se anunció el fichaje del portero por el eterno rival, ha convertido a 'Tibu' en el centro de las críticas. Tampoco ha ayudado el belga a calmar los ánimos con sus declaraciones. «Respeto las opiniones pero sí que Simeone es un poco así, populista. A mí me menospreció cuando me dieron el premio a mejor portero diciendo que me lo dieron por jugar en el Real Madrid», se despachó sobre un comentario de Cholo tras ser preguntado por el Balón de Oro de Luka Modric en detrimento de Antoine Griezmann. La llama volvió a encenderá este fin de semana con unas declaraciones al diario flamenco 'Het Nieuwsblad': «Si me quieren tirar cosas a la cabeza la próxima semana, bueno... No me afectará para jugar. No me importa. Si eso les hace felices, bien por ellos», señaló de manera sorprendente ya que en su estadio actual recibió el impacto de un objeto en la final copera de 2013 cuando defendía la mera rojiblanca. «Desafortunadamente es parte del fútbol. Es una pena que la afición del Atlético ahora esté contra mí. Los futbolistas tomamos decisiones de acuerdo a nuestra carrera. El Atlético fue la elección perfecta cuando era joven», matizó horas después achacando a una mala traducción sus palabras en el medio de su país.

Álvaro Morata, por su parte, es un fichaje de difícil digestión para un sector de la afición del Atlético, que ya se mostró en contra en el último partido de Liga disputado en el Metropolitano ante el Getafe. 'Menos Morata y más Borja Garcés' gritó el sector más radical de la grada, que enseguida encontró respuesta en los pitos del resto del estadio. El morbo está asegurado y el delantero podría marcar su primer gol como rojiblanco ante el eterno rival y su ex equipo. «Ojalá todos los problemas sean pensar lo que tengo que hacer después de marcar un gol. Cuando llegue la situación las cosas saldrán solas», dijo el día de su presentación cuando fue preguntado si celebraría un hipotético gol en el derbi. Ya vivió una situación similar cuando se enfrentó con la Juventus al Real Madrid y no celebró ni el gol que logró en Turín, ni el que hizo en el Bernabéu. Bien haría el delantero en hacer caso a lo que le aconsejó Enrique Cerezo a si llegada al Atlético: «No estés pendiente de los dimes y diretes. Tú aquí, a jugar al fútbol y a marcar goles».

Courtois ya sabe lo que le espera en el Metropolitano, como le pasó a otros muchos que cambiaron el rojiblanco por el blanco, y lo que vive cualquier madridista que llega al estadio atlético. Muy distinto será el caso de Morata, del que se espera que reciba el cariño de la que es ahora su afición… Cualquier otra cosa sería un paso atrás y tirarse piedras contra su propio tejado. Ya se sabe, 'el que al cielo escupe en la cara le cae'.