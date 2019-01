Atlético Morata: «El destino quería que estuviera aquí» 00:59 Morata, durante su presentación. / Foto: Javier Soriano (Afp) | Vídeo: Atlas El delantero del Atlético confesó en su presentación que «desde hace un par de semanas me siento jugador del Atleti» JAVIER VARELA Madrid Martes, 29 enero 2019, 15:51

Álvaro Morata era la viva imagen de un niño con zapatos nuevos. El nuevo delantero del Atlético de Madrid mantuvo la sonrisa puesta durante toda su comparecencia en su presentación con el conjunto rojiblanco, en la que estuvo acompañado por su familia, entre los que destacaban sus dos gemelos con las equipaciones rojiblancas, y un centenar de periodistas. Ni una sola pregunta le hizo borrarse la sonrisa y se mostró en todo momento optimista y confiado de que este año y medio en las filas del Atlético serán un éxito personal y para el club. «Estoy muy contento, feliz y orgulloso de estar aquí», fueron sus primeras palabras como rojiblanco.

El '22' del Atlético confesó que no había que convencerle de venir porque «sabía que por circunstancias de la vida se han dado muchos rodeos, pero el destino quería que estuviera aquí». «En cuanto me dijeron que estaba la opción del Atlético paré todo», confesó sobre su ilusión por jugar en el conjunto atlético. «Me siento parte de este club desde hace un par de semanas y no me siento nuevo porque los compañeros se han preocupado de hacerme sentir parte de ellos».

Y si los compañeros han ayudado a que llegara al Atlético, Diego Simeone ha sido clave, como confesó el delantero. «Le estoy agradecido porque ha luchado por mí», dijo aunque no quiso desvelar las palabras que le dijo el técnico argentino en un duelo entre el Atlético y el Real Madrid hace un par de años. «Me lo quedo para nosotros. Ahora estoy sentado aquí y si te lo imaginas lo puedes acertar», en referencia a las palabras que le dijo al oído Simeone durante aquel derbi.

Precisamente un derbi ante el equipo blanco será su estreno en el Metropolitano en 12 días. Un partido que será especial por lo que supone de por sí y porque puede conseguir su primer gol ante el que fue su equipo. ¿Celebrará el gol si marca? «Bendito problema», dijo con una sonrisa. «Ojalá todos los problemas sean qué voy a hacer después de marcar un gol. Cuando llegue el momento las cosas saldrán solas y no tengo mucho que pensar», añadió sobre si celebrar o no un posible gol ante el Madrid y ante la Juventus, en su segundo partido en casa como rojiblanco.

El delantero coincidirá en el ataque con Diego Costa, con el que ya coincidió en la selección española. «Además de un compañero en la selección es un gran jugador y lo considero mi amigo porque he hablado con él cuando hemos tenido momentos difíciles», desveló. Morata además, dejó claro que «por qué no vamos a poder jugar juntos» y reconoció que «tengo muchas ganas de verle», aunque sabe que «alguna broma me gastará».

Sentimiento atlético

Morata también habló sobre su sentimiento atlético y la polémica y controversia que ha provocado su llegada al Atlético tras su paso por el Real Madrid. «Hoy no tengo que explicar mis sentimientos», dijo en el único momento de la presentación en el que torció el gesto. «Si estoy aquí es porque quiero estar aquí. He tenido la posibilidad y he dado mi palabra de que cuando hubiera la posibilidad quería estar, pero donde tengo que hablar en el campo», zanjó.

Enrique Cerezo, que fue el encargado de darle la bienvenida al club, recordó su pasado en la cantera del club rojiblanco. «No tengo que explicarte lo que significa vestir esta camiseta. Tu abuelo es atlético y te transmitió desde pequeño los valores que se respiran en tu club», dijo el presidente del Atlético. «La exigencia de Simeone y sus colaboradores en el vestuario es máxima», dijo antes de darle un consejo: «Te deseamos todo lo mejor y que te olvides de los dimes y diretes. Aquí a jugar al fútbol y a meter goles».