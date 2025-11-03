El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Frenkie de Jong, durante el partido ante el Elche. EP
Análisis

El Barça entrega las llaves a De Jong

El neerlandés atraviesa su mejor momento como azulgrana y es clave para que su equipo no acuse la baja de Pedri

Daniel Panero

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:14

Comenta

Frenkie de Jong atraviesa un momento extraño. Mientras el Barcelona se llena de dudas en el juego, vive momentos de zozobra como en el clásico ... o acumula lesionados, él atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Frente al Elche volvió a cuajar un gran partido y fue clave para que los azulgranas se impusieran sin demasiados apuros por 3-1 en el Lluis Companys. Ha crecido exponencialmente en el último año y por primera vez desde que es culé ya nadie duda de su importancia en el equipo. Es el renacimiento de un jugador que parecía estancado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una pelea entre cuatro personas moviliza a la Policía en un nuevo altercado en Delicias
  2. 2 Detenida una mujer por explotar sexualmente a otras cuatro en un piso de Valladolid
  3. 3

    El agredido a martillazos en el Rancho Grande deja de ser okupa
  4. 4

    Adiós a tres décadas de la mejor gastronomía en Rioseco
  5. 5

    La multinacional china Gotion, accionista de InoBat, planea invertir 5.000 millones en Valladolid
  6. 6

    «Todo llevó al cese en el Real Valladolid. Nada que objetar»
  7. 7 Un vecino de Valladolid pierde casi 10.000 euros en una ciberestafa a través de TikTok
  8. 8 Muere un corredor tras caerse por un barranco en el monte Pajariel
  9. 9

    Una yogurtería con vocación de franquicia reabrirá un local de la plaza de Coca
  10. 10

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Barça entrega las llaves a De Jong

El Barça entrega las llaves a De Jong