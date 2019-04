Escapada de Casemiro a Segovia Casemiro, durante su visita a Segovia. / Instagram Casemiro El centrocampista brasileño del Real Madrid aprovecha su día libre para recorrer la ciudad FERNANDO ARCONADA Segovia Lunes, 8 abril 2019, 18:56

Durante el tiempo de descanso que tienen, no es extraño ver a los jugadores del Real Madrid en Segovia. Algunos (Modric, Cristiano Ronaldo....) no pasan desapercibidos; otros (Marco Asensio, Llorente...) utilizan las redes sociales para dar a conocer su paradero.

Este ha sido también el caso de Carlos José Henrique Francisco Venancio Casemiro. Así de pronto, algunos todavía no sepan bien de quién se trata, aunque ya el nombre de Casemiro es una pista. Tras imponerse el sábado en el Santiago Bernabéu al Eibar (2-1), partido en el que fue suplente y no jugó, el jugador, vestido de negro (en contraste con el blanco de la camiseta del Real Madrid) no pasó desapercibido en Segovia, ni con el gorro que llevaba para protegerse de este tiempo del mes de abril.

«Escapada Segovia, tierra castellana que me ha recibido con el máximo cariño. Gracias por todo», comentó el jugador en las redes sociales. Y es que el jugador del Real Madrid aprovechó para recorrer los paisajes más emblemáticos de la ciudad, fotografiarse con sus seres queridos y degustar la rica y variada gastronomía segoviana.