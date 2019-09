La conversión en Sociedad Anónima Deportiva genera un profundo debate entre los socios Socios de la Segoviana, en la última asamblea del club. / Antonio de Torre El grupo que quiere invertir en la Segoviana pretende dejar al club en Segunda División en el plazo de cinco años FERNANDO ARCONADA Segovia Martes, 17 septiembre 2019, 21:18

¿Sí o no? ¿A favor o en contra de que la Segoviana se convierta en Sociedad Anónima Deportiva? El anuncio de la directiva del club gimnástico del interés de un grupo empresarial (Teknei) y dejar en las manos de sus socios la decisión, ha reabierto el debate con interesantes argumentos tanto a favor como en contra. Muchas cuestiones, muchos interrogantes pensando en el futuro...

Por eso el club ha preferido que sean los propios interesados en entrar en el club los que expongan sus argumentos, el proyecto, cómo sería la suscripción de acciones, capital social... en una asamblea informativa el día 4 de octubre y a partir de ahí, tener los elementos de juicio necesarios para tomar una decisión en una votación que tendrá lugar el 20 de octubre.

Tanto los directivos como los representantes de Teknei prefieren que sean primero los socios quienes conozcan estos detalles, sobre todo los económicos, tal y como ha apuntado en diferentes entrevistas el administrador en España de Teknei, Rafael López, en las que ha dejado claro que la intención es dejar al club gimnástico en Segunda División en el plazo de cinco años. ¿Y por qué la Gimnástica Segoviana? Por ser un equipo capital de provincia, por su trayectoria, su historia, su nombre, la cercanía con Madrid, el ambiente que se ha generado con la actual directiva... En su apretada agenda, su cita con El Norte de Castilla será este miércoles.

Desde que se hizo público, las redes sociales han echado humo. Los hay que comparten la postura de la directiva, quieres además recuerdan la gestión de los actuales directivos (la Segoviana es un club sin deuda). Entienden que es la única manera de seguir creciendo. «Después de un tiempo te das cuenta de que si el club quieres que tire para arriba tiene que ser con dinero y creemos que a día de hoy es la única manera que es viable. Si vemos los equipos que nos rodean que han tirado para arriba, ha sido convirtiéndose en Sociedad Anónima Deportiva (Cultural, Ponferradina, Salamanca, Numancia...). Todos los que tienen ciertas aspiraciones son Sociedades Anónimas Deportivas. Queremos que el club aspire a lo máximo posible, aunque no a cualquier precio». dijo Agustín Cuenca. Todo ello pasa por llevar al equipo al fútbol profesional.

En el otro lado están los que no lo ven tan claro, ni creen que sea la panacea, poniendo ejemplos como los del Reus, el Córdoba... Algunos critican que primero se haya dado a conocer a la prensa antes que a los socios y lo ven como una falta de respeto; otros lo ven como una traición y que la directiva diga que se marcha si no sale adelante esta propuesta, es considerada como una manera de condicionar la votación.

«La Segoviana es de los socios; no queremos inversores de ninguna parte que utilicen nuestro club para sus negocios y que cuando las cosas no vayan bien lo abandonen a la deriva». «Prefiero seguir toda la vida en Tercera o regional a ser un juguete en manos de alguien que no conoce nuestro club y nuestra historia. Los sentimientos no se venden», son algunos de los comentarios.

Hace unas cuantas jornadas, algunos de ellos ya se posicionaron en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas distribuyendo una hoja en la que advertían que la Segoviana estaba en peligro. «Quieren convertir nuestro club, tu equipo, en una empresa y si la empresa no da beneficios, la cerrarán. Como empresa que es, tú ya no eres socio y dueño, pasas a ser cliente (socio sin voto). No les importa tu opinión, solo el dinero; no habrá asambleas de socios, no decidirás nada sobre el futuro del equipo, no elegirás a la junta directiva y el precio de los abonos no se acordará en una votación», citaron.