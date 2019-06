Carlos Fonseca, nuevo entrenador del CD La Granja Carlos Fonseca (derecha), junto al presidente Pablo Alejandro. / Antonio de Torre Viene de entrenar al cadete A del Getafe y tratará hacer un equipo lo más competitivo posible para asentar al club en Tercera División FERNANDO ARCONADA Segovia Miércoles, 26 junio 2019, 20:56

Sufrió mucho el CD La Granja, a lo mejor demasiado, o más de lo que esperaban, para mantener la categoría. Quizá esa sea una de las razones por las que el club granjeño decidió cambiar el rumbo deportivo. Su primera decisión fue comunicar que Diego Yepes, que había salvado el equipo, no iba a continuar como entrenador, así que había que buscar un nuevo inquilino para el banquillo.

El presidente aclara que los jugadores no cobrarán sueldos El presidente Pablo Alejandro quiso aclarar, para que no haya malentendidos, que el equipo será el que conforme el entrenador, «por supuesto, pero el CD La Granja y su directiva va a seguir con el mismo planteamiento de siempre. Aquí los jugadores no van a cobrar, aquí van a venir a jugar y quiero que quede bien claro. El jugador viene a vivir y a comer, que es lo que le va pagar el CD La Granja. Ningún jugador va a tener ningún sueldo. Es una de nuestras señas de identidad y quiero que quede claro para que nadie piense que como van a venir jugadores de Madrid, de Valladolid... van a venir cobrando. Vienen con casa y comida. Somos un club bien gestionado; no tenemos deudas», dijo.

Y ya lo tiene. El club presentó a Carlos Fonseca. Viene de entrenar al cadete A del Getafe «y es el que va a estar con nosotros todo el año para trabajar, para sacar adelante el equipo, algo que nos costó mucho la temporada. Ni el presidente, ni la junta directiva, ni los socios queremos sufrir tanto como el año pasado y para eso viene Carlos Fonseca». Fueron las palabras de introducción del presidente Pablo Alejandro.

La intención es la de hacer un equipo competitivo, «un equipo para estar holgadamente en Tercera; él será el encargado de la parcela deportiva y creo que vamos a acertar de pleno con él y vamos a estar a muerte con él con todo lo que nos pida. Ponemos toda la confianza en Carlos, toda (recalcó), aunque no le conocemos. Empezamos a conocerle ahora y me parece una persona extraordionaria, alguien que viene a trabajar con nosotros, que va a estar viviendo con nosotros y va a velar y luchar por los intereses del CD La Granja», añadió el presidente. «Debemos estar en Tercera División porque creo que es donde el pueblo se merece estar. Que tenga suerte en su trabajo, porque su suerte va a ser también la nuestra», añadió.

Las primeras palabras del nuevo entrenador del CD La Granja fueron de agradecimiento, «al presidente, a la junta directiva, al pueblo de La Granja... por confiar en mí para este proyecto». Y apuntó que ya tenía ganas de empezar a trabajar y de que esta temporada disfruten de una mayor comodidad, por así decirlo, en la clasificación. El objetivo es la permanencia, aunque nunca sabemos lo que va a poder dar el equipo», explicó Fonseca.

Ya lleva un par de semanas trabajando y mirando jugadores de Madrid, de Valladolid y zonas de Segovia, «para ver si logramos hacer un equipo competitivo. Contamos con jugadores del año pasado y veremos lo que pueda venir de fuera para facilitar el año». Llegó a La Granja «por un amigo que me comentó esa posibilidad; tengo un pequeño contacto con La Granja porque soy de Navas de Riofrío, mi abuela era de Las Navillas, así que conozco la zona. Cuando surgió esta oportunidad, la barajamos (estuvo acompañado en la presentación por su agente), y me gusta el equipo», destacó.

Cuando llegó ya sabía que iba contar con 14 jugadores de la pasada temporada. «Ya he visto algún partido, con esto de las plataformas digitales y más o menos tengo la idea en la cabeza. La idea que tenemos es la de traer lo máximo posible dentro de unos filtros y a ver si el día 16, a las siete de la tarde en un principio, que será cuando empezamos la pretemporada, podamos ser 25, 26 jugadores y poder hacer una buena selección. Ahora no hay nada claro, pero esa es la idea, tener una plantilla lo más competitiva que se pueda y trabajar con ella para que sea un buen año».

Ha visto también algún partido del grupo VIII de Tercera División y por eso considera que una de las cuestiones a tener en cuenta será la de su adaptación a la categoría «y más que a la categoría, a mis jugadores, qué puedo conseguir, que me puede aportar cada uno y adaptarme; no es que venga con una manera de jugar. De lo que he visto, la impresión que me he llevado ha sido de fútbol directo y físico», explicó. El cuerpo técnico prácticamente será nuevo esta temporada, menos el entrenador de porteros, que será Francisco Aragón. Los demás integrantes del cuerpo técnico serán los que decida traer el entrenador.

Pablo Alejandro también apuntó que las conversaciones con el CD Isoba están «muy adelantadas y creo que durante esta semana lo vamos a cerrar». Y es que el presidente también añadió que es una parte muy importante «en un momento determinado saber que tenemos un equipo juvenil en Nacional y si se diera el caso de necesitar jugadores, el entrenador pueda tirar de esos jugadores. Es muy importante para nosotros ese acuerdo con el Isoba».