Aldama revoluciona Zamora en su regreso: «Como en casa» El empresario, expresidente del Zamora CF y vinculado al Caso Ábalos, estuvo presente en el encuentro de los rojiblancos con el Real Madrid Castilla

El Norte Valladolid Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:37

El empresario Víctor de Aldama volvió el pasado domingo a su tierra para presenciar el encuentro entre el Zamora CF y el Real Madrid Castilla. Su presencia en el estadio Ruta de la Plata generó un notable interés entre la afición, que lo recibió con muestras de cariño y cercanía como expresidente de la entidad rojiblanca.

Aldama, vinculado al Caso Ábalos, compartió públicamente sus sensaciones tras el partido, describiendo el día como «realmente especial». Para él, volver a Zamora fue mucho más que disfrutar de un duelo deportivo: significó reencontrarse con su pasado, con los lugares que marcaron su vida y con una afición que, según destacó, «nunca falla».

En su mensaje en redes sociales, agradeció con especial afecto a la familia Páez, actuales propietarios del club, destacando su trato amable y su disposición durante la jornada. También quiso reconocer a la afición, al pueblo de Zamora y a quienes contribuyeron a que su visita fuera «inolvidable».

Aldama habló de la magia que siente al regresar a la que fue su casa, una mezcla de emoción y nostalgia que —según afirmó— permanece intacta con el paso del tiempo: «Uno nunca deja de pertenecer a los lugares donde ha sido feliz», escribió.

Del mismo modo, quiso rendir homenaje a figuras esenciales en la historia del club como María, José y Gabino, a quienes definió como «historia viva del Zamora CF», guardianes de la memoria y del espíritu que ha acompañado al club durante décadas.

Aldama, más allá de su vinculación con la entidad zamorana, es conocido a nivel nacional por su aparición en el caso Ábalos (trama de mascarillas) y el caso Koldo, donde se le investiga por presuntos pagos de comisiones a políticos, como Koldo García y José Luis Ábalos, a cambio de favores en la adjudicación de contratos.

En los últimos meses también se ha convertido en un habitual de tertulias televisivas, con continuos ataques al Gobierno de Pedro Sánchez.