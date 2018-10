El regreso del Naturpellet Segovia al Pedro Delgado como acicate

El único equipo con menos de diez goles marcados

El Naturpellet se ha estabilizado en defensa tras encajar 19 goles en los tres primeros partidos y suma nueve en las tres últimas jornadas. Queda la cuenta pendiente ofensiva, el dato que más destaca al ver la clasificación, pues es, con siete goles, el equipo menos goleador de Primera y el único que no alcanza los dobles dígitos. «Me preocupaban mucho las goleadas. ¿Que ahora estamos generando 10 ocasiones y metemos una y hay que generar 30 para meter cinco? Pues habrá que atacar más. Lo que teníamos que tener claro es ser más duros defensivamente», apunta Gacimartín.

El mensaje es positivo: cuanto más ajustado es el resultado, más opciones de victoria. «Parece que vamos corrigiendo uno de los talones de Aquiles. Si defiendes bien, opciones vas a tener. Trabajamos bastante el ataque, pero a lo mejor hay que generar más porque nos cuesta hacer gol. Pero sin descuidar la defensa. No tenemos equipo para ganar el partido 9-8. Si no defendemos bien, no vamos a tener opciones de victoria».