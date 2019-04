La plantilla del Naturpellet Segovia pide respeto Nico Rolón, en el centro, rodeado por sus compañeros, en su despedida. / Antonio de Torre Los jugadores, que llevan casi tres meses sin cobrar, arroparon a Nico Rolón en su despedida, que se marcha del club perdonando lo que se le debe FERNANDO ARCONADA Segovia Miércoles, 3 abril 2019, 20:58

Va para tres meses sin cobrar y con perspectivas negras, muy negras. Así lo explicó el capitán el Naturpellet Segovia, Buitre, en representación de la plantilla. «Somos trabajadores y como cualquier trabajador en cualquier tipo de empresa con un contrato y creo que lo mínimo que merecemos son unas condiciones básicas, que al final no se están cumpliendo y es lo que hace que temas así se den. Cuando estás lejos de tu casa, de tu familia, de lo que de verdad te importa y estás viviendo situaciones de este tipo, es complicado de llevar».

Buitre tuvo palabras de agradecimiento para el actual presidente en funciones, José Luis Herrero, «porque ha dado la cara y nos ha explicado la situación. Nos dio tranquilidad, a pesar de todos los problemas que había;nos tendió la mano. En las cuestiones económicas no nos podía ayudar, porque no es el salvador y no va a venir a soltar dinero cuando la culpa seguramente no sea suya», dijo.

La semana que viene se cumplirán ya tres meses que no cobran (habrá que estar atentos a la normativa), el dinero para poder cenar y en algunos casos para comer. «Ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones; somos jugadores de fútbol sala, somos profesionales y lo vamos a ser de aquí hasta el final de temporada. Quedan tres partidos y vamos a intentar salvar la categoría le pese a quien le pese y lo vamos a hacer por la afición y por nosotros mismos, por los que nos apoyan día a día y nos respetan».

De los detalles de esa reunión de la directiva en funciones con la plantilla ha trascendido, por parte de los jugadores que los ingresos que quedaban por entrar eran pocos «y no nos aseguraban que ese dinero fuera para nosotros porque había que pagar Seguridad Social, viajes, arbitrajes... Nos dieron a entender que de aquí hasta el final de temporada no íbamos a recibir ningún tipo de ingreso en lo que a nóminas se refiere. Y nosotros contamos con terminar la temporada sin recibir nada, aunque preferimos no entrar en cuestiones que no nos corresponden, simplemente queremos dedicarnos a jugar y cumpliremos con nuestras obligaciones hasta que nuestro contrato deje de existir». Agradecieron también el apoyo y el asesoramiento que reciben por parte de la Asociación de Jugadores. Y Buitre también confirmó la existencia de deudas otros años y anunció posibles medidas de protesta en estos partidos.

El otro motivo era despedir a Nico Rolón. El jugador recibió las muestras de apoyo de la plantilla. «Apoyamos la decisión que ha tomado al cien por cien. Estamos con él y estamos seguros de que lo ha hecho lo hubiésemos hecho en cualquier momento de nuestra vida en la situación en la que está. Solo podemos darle las gracias. Gracias por dejarse todo por esta camiseta y por los compañeros que tiene al lado; gracias por venir cada día con una sonrisa y ayudarnos a toda la plantilla y gracias porque para nosotros ha sido un ejemplo como jugador y como persona», explicó el capitán.

El propio jugador explicó las razones de su marcha. Y se va perdonando las cantidades que se le deben a día de hoy. «La situación del club es muy complicada, muy difícil de aguantar, de soportar y cada uno tiene que mirar por lo suyo, tiene que pensar en su futuro, en su familia... Me llegó una oferta de Argentina y llegamos a la conclusión que era mejor volver, que acá no se cumplieron las expectativas. Tengo claro las cosas que hice bien, las que hice mal... El equipo se está dejando todo, yo dejé todo, bien o mal, dentro de mis posibilidades, pero no me recrimino ni me reprocho nada. Ojalá no solo por mí, sino por mis compañeros, que se quedan acá, por la gente que realmente quiere el club, que sepan la verdad, las cosas que están pasando, las que pasaron en el club, la falta de humanidad que hubo con nosotros, los incumplimientos... que se digan las cosas y ayudemos al actual presidente, Pepe, que realmente quiere a Segovia, quiere el futsal... Por lo menos dio la cara y mostró un poco de humanidad hacia nosotros y nos dijo lo que él también sabe. Deseo toda la suerte del mundo a los chicos, sé el sacrificio que hacen, sé lo que están pasando, lo difícil que es estar hoy en día tres meses sin cobrar y que encima tampoco se nos da un dinero que se nos puso para comer; no sé lo que pasa, no entiendo...».

Se despidió con mensajes de agradecimiento a sus compañeros. «Saben que tienen mi apoyo hasta el final y en toda su carrera, que estoy seguro que si no fuera por la calidad humana que tienen sería más difícil todavía el día a día» y argumentó que debido a una nueva norma tenía que ser ahora «porque en Argentina salió una nueva regla por la que los 'transfer' tienen que estar antes del cinco de abril. No estaba en mis planes irme, pero viendo la situación y como nos han dado a entender que los ingresos que no íbamos a cobrar». Y tiene claro que si no perdona esa deuda, no hubiera salido del Naturpellet Segovia.