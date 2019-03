«Parece que el club no se quiere gastar dinero en mí para que siga jugando» Julio, durante un partido en el Pedro Delgado. / Antonio Tanarro El Naturpellet Segovia hubiera tenido que hacer ficha a Julio Miguel Delgado si llega a jugar un partido más y el jugador regresa al Segosala F. A. D. / Q. Y. Segovia Viernes, 8 marzo 2019, 10:13

«Llegar a Primera no es fácil. A mí me ha costado mucho tiempo». Eran palabras de Julio Miguel Delgado en una entrevista que publicaba El Norte de Castilla el pasado mes de diciembre. En esa fecha, ya había entrado en la convocatoria del primer partido frente al Cartagena (rival frente al que se enfrenta el Naturpellet Segovia este sábado), disputó sus primeros minutos y jugó también en el Pedro Delgado en Copa del Rey frente al Movistar Inter. Tiempos felices.

Nadie se podía imaginar el rumbo que los acontecimientos iban a tomar después. Julio ha tenido que regresar al Segosala. ¿La razón? Que está a punto de cumplir diez partidos con el primer equipo. ¿Y qué pasa si los cumple? Que tendría que tener licencia con el equipo de Primera (pagando claro está la cuantía, que podría ser de unos mil euros) y ya no podría volver a jugar con el de Tercera. Y Julio lleva nueve partidos. Salvo que la situación cambie (el club estaba intentando encontrar alguna solución legal), de momento se ha terminado la experiencia del joven jugador en Primera.

El artículo 226 del reglamento hace referencia a la alineación de futbolistas inscritos en clubes filiales. «El vínculo entre el club patrocinador y los filiales llevará consigo las siguientes consecuencias. Los futbolistas podrán alinearse en cualquiera de los equipos que constituyen la cadena del patrocinador, siempre que hayan cumplido la edad requerida en la categoría y que se trate de un equipo superior al que estuvieren inscritos. Cuando se produzca la circunstancia prevista en el apartado anterior, el futbolista podrá retornar al club de origen salvo que hubiere sido alineado en el superior en diez encuentros, de manera alterna o sucesiva, en cualesquiera de las competiciones oficiales en que éste participe, sea cual fuere el tiempo real que hubiesen actuado». Si no le hubieran hecho ficha y tampoco hubiera podido volver al Segosala, hubiera dicho adiós a la temporada.

Por eso Julio ha tenido palabras de agradecimiento para el Segosala, «porque me han vuelto a aceptar en el equipo y también a Diego Gacimartín; no tengo ninguna queja, porque sé que está haciendo todo lo posible para que se me haga una ficha y continué en Primera todos los partidos que quedan». Y ahí está el problema, «que parece que no se quieren gastar equis dinero en mí para que siga jugando. Lo último que sé es que el abogado del club está hablando con la Liga para ver si pueden llegar a un acuerdo y tener esa posibilidad. Es lo último que sé de hace un par de semanas; desde entonces no he vuelto a tener noticias de la directiva ni me han dado ninguna explicación. Me vuelvo a Tercera. ¿Para que voy a entrenar si no puedo competir?».