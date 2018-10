El Naturpellet Segovia busca abrir su casillero ante el Levante

Chus: «Nosotros también queremos ganar»

El vestuario del Naturpellet se reunió el lunes y acordó ciertos puntos. «El equipo ha hecho una semana totalmente diferente a las otras tres. Se va a ver un equipo muy distinto, aunque luego el rival esté mejor, pero hemos entrenado a un nivel muy alto», apuntó Chus, que incidió en la importancia de anotar el primer gol. «Por eso a lo mejor no estamos siendo tan verticales y no estamos escondiendo nuestro juego. Ante Zaragoza, el equipo jugó con ansiedad porque no es fácil competir después de tres partidos 'hinchados' [por los goles encajados]».

Chus ahondó en la derrota del pasado domingo y se mostró seguro de su vestuario. «La afición aprieta, claro que quieren que metamos goles y ganemos, pero nosotros también queremos. Y muchas veces cuesta dar ese paso. El equipo ha dado esta semana ese salto de ser un poco más malos, con lo que llevamos encima, porque es lo que requiere la competición». El jugador se mostró optimista respecto al Levante. «Somos uno de los equipos que podemos hacerles daño, igual que ellos a nosotros, porque nos gusta tener balón. Esperemos que se note poco que no han jugado el fin de semana pasado [descansaron por su encuentro previsto ante el Barça]».