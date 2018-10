El Naturpellet Segovia acusa la falta de gol ante el Jaén (1-3) Edu conduce el balón ante la presión del Jaén en la nueva pista del Pedro Delgado. / Antonio Tanarro FÚTBOL SALA Los de Gacimartín completan una buena primera parte pero pagan el golpe anímico del empate y suman su sexta derrota LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Sábado, 27 octubre 2018, 23:38

Con la pista del Pedro Delgado y su aroma a recién pintado, naufragó el Naturpellet Segovia ante un rival que ganó por caché. El nuevo escenario no evitó la sexta derrota en siete partidos para el colista, con un solo punto y un dato que refleja sus problemas: ocho goles marcados en siete jornadas. La elaboración pasa el examen, pero al equipo, que generó ocasiones de sobra, le faltó culminar.

1 Naturpellet Segovia Thiago Soares, Raya, Álvaro López, Álvaro Quevedo y Buitre, cinco inicial. También jugaron: Nico Rolón, Edu, Chus, Iago Rodríguez, Pedro y Antonio Diz. 3 Jaén Paraíso Interior Iker, Giasson, Campoy, Alan Brandi y Michel, cinco inicial. También jugaron: Piqueras, Ramón, Dani Martín, Rafa López, Carlitos y Bingyoba. GOLES. 1-0 (min. 19) Álvaro López; 1-1 (min. 26) Dani Martín; 1-2 (min. 29) Rafa López; 1-3 (min. 36) Dani Martín árbitro. arcía Donas y Moreno Millán. Amonestaron con tarjeta amarilla a Álvaro López, Chus y Álvaro Quevedo por el Naturpellet; a Iker, Bingyoba, Campoy, Michel y Alan Brandi por el Jaén. INCIDENCIAS. Encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Primera División disputado en el pabellón Pedro Delgado de Segovia con la presencia de unos 700 espectadores.

El Naturpellet buscó de salida ese gol que rebajara la pendiente y no estuvo lejos de encontrarlo en un par de buenas transiciones de los dos Álvaros. Iker evitó la primera bloqueando el disparo de López con una salida acertada y el posterior intento de Buitre, que pescó muy hábil el rechace. El pívot fue el protagonista del ataque segoviano en el arranque, dibujando buenas trayectorias sobre la pista, y dispuso de otro disparo más escorado.

Los andaluces fueron asentándose con su buena presión alta, que dificultaba mucho la salida por raso de los segovianos, sobre todo con la segunda unidad. Un pívot como Bingyoba es una pesadilla para cualquier defensa y los jienenses fueron ganando metros. La primera gran ocasión llegó en un disparo lejano desviado de Ramón que lograron amortiguar entre Thiago y el poste. Alan Brandi, otro referente para el juego de espaldas, estuvo cerca de pinchar un par de envíos prometedores a balón parado. El Jaén estaba esperando que una acción de calidad abriera la lata mientras el Naturpellet, que también se atrevía a presionar cuando se brindaba la ocasión, necesitaba la excepción.

Alguna acción de pillería, como la amarilla que forzó Álvaro López a Alan Brandi por no mantener la distancia en el saque de banda, animaba un partido con pocos episodios frenéticos. El Naturpellet volvió a disfrutar de una ocasión clara tras un gran robo y pase de Buitre para Nico Rolón, que se acomodó el esférico, disparó al cuerpo de Iker y no encontró puerta en el rechace. Se echó las manos a la cabeza el argentino porque la ocasión era propicia.

El Jaén se calmaba y Gacimartín probó a Iago Rodríguez, tocado por sus molestias en el cuádriceps, en el tramo final de la primera parte. El gallego armó una contra clara, casi un tres contra uno, pero falló en el pase. Segundos después, Rafa López martilleaba la meta segoviana, salvada por un gran esfuerzo de Thiago. En un primer tiempo de juego dosificado, esos cinco segundos fueron todo un episodio de vértigo.

Álvaro López encara a Carlitos. / Antonio Tanarro

El duelo entre el poder industrial de Bingyoba, ya conocido en Segovia, y la creatividad de Álvaro López, fue para el madrileño. Robó un buen balón junto a la banda, se mantuvo en pie pese sufrir una falta -con ley de la ventaja- y el Naturpellet armó la contra. Quevedo cedió a Rolón en el momento exacto y este asistió a la cabalgada de López, que remachó en el segundo palo. Y por primera vez en la temporada, el club segoviano se marchaba al descanso con su portería a cero.

El Jaén no tardó en desplegar su listado de recursos. Y Thiago se vio obligado a salvar un gran movimiento de Bingboya, que arrastró a Iago por los suelos. El siguiente saque de esquina lo remató Dani Martín con un gran disparo raso que golpeó en el portero y se marchó llorando fuera tras tocar en el palo. Lamentó incrédulo al techo su mala fortuna, pero se rehizo en la siguiente acción. Otro córner. Controló, se perfiló y coló el balón por la escuadra en un tiro sublime.

El gol desplegó con menos timidez el juego de los andaluces y puso contra las cuerdas el desgaste físico al que estaban expuestos los de Gacimartín, que dio entrada a Pedrinho en los instantes finales del primer tiempo pero no le confió un relevo más duradero. Pasó factura anímica el gol y la siguiente pérdida segoviana fue crucial. Rafa López se llevó el balón, regateó a Thiago y puso a su equipo por delante mientras López y Buitre se lamentaban en el parqué.

«Hay que seguir y que algún día dé la vuelta la tortilla» El entrenador del Naturpellet Segovia, Diego Gacimartín, pidió «seguir en la misma línea e intentar que algún día dé la vuelta a la tortilla» y apuntó que el 1-3 no refleja los méritos de su equipo. «Creo que hemos hecho una primera parte bastante buena, con las ideas muy claras. La clave ha estado en las ocasiones que hemos tenido con 1-2. Si hubiéramos empatado, a lo mejor la cosa habría cambiado. En defensa hemos mejorado mucho, pero las ocasiones claras no las terminamos de meter. Hay que tener más mordiente y generar más peligro para marcar. Al final entrará. Ojalá tuviéramos más dinero y pudiéramos hacer otra cosa. Sacamos el máximo partido a los recursos que tenemos». «No ha sido ni mucho menos un partido brillante por nuestra parte, pero son partidos que hay que ganar como sea», valoró el técnico del Jaén, Dani Rodríguez, que analizó al rival. «Segovia ha tenido muchas incorporaciones, se tiene que hacer a todo. Esa diferencia que te hace ganar o no los partidos cuesta dinero y, aunque han hecho un gran partido, le ha faltado esa pizquilla o ese jugador determinante que marque la diferencia en un encuentro igualado».

Se le ponía muy cuesta arriba el partido al Naturpellet. El brasileño Ramón volvió a sacar el látigo y pegó un trallazo al larguero. Otro que lamentó su mala fortuna. Ya no había red. Antonio Diz se vio con una opción propicia mientras la defensa pedía mano de Quevedo, que le asistió con precisión. El pívot no se decidió al disparo y buscó el pase de la muerte al segundo palo sin un receptor claro.

Tocaba apelar a la improvisación. Iago continuó con calidad una jugada a trompicones que no supo encadenar de espaldas Diz. Y el Jaén, en una pérdida intolerable, permitió que López y Buitre salieran solos ante su meta. El pívot no se animó al disparo, López no remachó el pase y la portería acabó por los suelos después de que Iker despejara a córner. Ahí estuvo el desenlace alternativo porque Dani Martín decantaría la contienda remachando una jugada muy bien tejida por los andaluces. Quedaban cuatro minutos y el Naturpellet lo intentó con portero jugador. Buitre pudo recortar distancias enseguida, pero Iker repelió con mérito su disparo. Y la esperanza se desvaneció.